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高市美術館特區　絕版精華地標售

記者蔡佳宏／高雄報導2018/08/31 20:42
▲高市地政局107年度第3季開發區土地標售，計14標17筆優質建地。（圖／高市地政局提供,2018.08.31）
▲高市地政局107年度第3季開發區土地標售，計14標17筆優質建地。（圖／高市地政局提供,2018.08.31）

高雄市政府地政局107年度第3季開發區土地標售，計14標17筆優質建地，訂於9月19日開標，合計總底價27億6999萬1470元。

第44期重劃區內美術館特區，因擁有壽山、愛河雙景觀及高優質居住環境，已是民眾高指名度進駐的區域，地政局繼上季推出1筆土地順利標脫後，本季再推出僅剩最後的1標2筆特定第五種住宅區土地，合計面積約2045坪，臨美術東四路及美明路，近中華一路，往南轉個彎即達美術館園區，由此往快速道路或高鐵站交通便捷，且未來又有鐵路地下化及輕軌捷運行經附近之利多，由於地理位置佳及土地稀少性，勢必再掀搶標熱潮。


▲第3標，青海段74．75地號。（圖／高市地政局提供,2018.08.31）

中都重劃區，串連美術館特區及農16，成為高雄市最大的優質住宅聚落，本季推出1筆商二用地，面積約391坪，臨中華二路157巷，近九如三路及中華二路，附近有榕樹及中庸公園，具備休閒住宅及商業優勢。

高雄大學區段徵收區，公共設施規劃完善，為投資人最愛，本季推出3筆土地，其中2筆住三用地位於高雄大學東側，1筆臨大學南路，近家樂福及中山高中；1筆位於大學52街，近高雄大學；另1筆小面積住四用地，位於大學16街，近高雄大學路及藍田路，自用投資兩相宜。

海科大東側區段徵收區，對外交通有捷運紅線、縱貫公路及鐵路，又與高雄科技大學、後勁國中小相鄰，具備交通及文教要件，本季推出1筆住三土地，面積約922坪，臨12米金和街，緊鄰高雄科技大學，且擁有後勁溪景觀，位屬本市都市計畫基準容積移轉15%之接受基地，地形方整、利於規劃，頗具發展潛力。


▲第10標，和平東段50-2號。（圖／高市地政局提供,2018.08.31）

大坪頂5號道路區段徵收區，因市府開闢孔宅綠園及辦理綠美化，又有10號道路便捷之交通，景觀環境佳，吸引投資人進駐，前幾季推出土地標售創下亮眼的標脫成績，本季再推出1標3筆土地，合計面積約1138坪，適合興建透天店面住宅。

另第9期、33期、84期市地重劃區及大坪頂1號道路、高坪二期、林園王公廟區段徵收區各推出1至2筆土地，供投資人多種選擇。

地政局第3季土地標售作業於107年8月27日公告，投資大眾可前往地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前投標，另有提供線上看地服務功能，請多利用。

關鍵字土地標售大坪頂中都重劃區美術館特區
一路領先　大成國中拿下第一太陽能饋線進庄內　口湖村民反對

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