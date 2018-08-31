南台灣水災 電信業送暖免費換補卡

台灣大哥大動員南部門市人員，擔任義工前往受災社區幫忙清理環境，同時，台灣大哥大也宣布，從即日起到9月30日止，將提供嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等4個水患嚴重縣市的受災戶免費換補卡(月租/預付卡) 、免費手機檢測，以及泡水手機維修7折等服務。

近日南台灣豪雨不斷，造成多處區域淹水，各地陸續傳出災情，連日南台灣豪雨不斷，造成家園淹大水，損失相當慘重，為協助南台灣的水患受災戶重整家園，電信業者紛紛祭出暖心服務。

（中央社記者江明晏台北31日電）南台灣豪雨釀災水患肆虐，多家電信業與通路業者今天宣布送上暖心服務，與提供4縣市受災戶免費換補卡、手機維修7折，更有門市人員擔任義工，前進災區協助清理環境。

遠傳電信今天宣布，即日起到9月30日止，在嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣災區門市推出關懷服務措施，不限遠傳用戶，提供免費手機健診、手機維修費7折，搶救泡水手機等，並免費提供代客充電、換補卡、預付卡以及免費撥打緊急電話等服務。

同時，遠傳將暫緩催收作業，視情況再行恢復。凡受災區客戶進線或是進店也都將彈性處理帳務問題。

台灣之星則宣布提供嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等4個水患嚴重縣市的受災區民眾免費換補卡、緊急電話撥打、免費手機充電、免費手機借用、茶水供應等服務。

德誼數位DE考量南台灣居民在823水災中，遭遇iPhone受損需要維修，德誼在嘉義、台南、高雄及屏東市地區擁有13間Apple銷售門市及Apple授權服務中心，即日起至9月15日提供南台灣受災戶iPhone手機維修費7折，可至德誼門市享免費iPhone健檢服務。（編輯：黃國倫）1070831