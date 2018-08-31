高雄市地重劃一甲子活動　9月5日起跑

高雄市自民國47年全國首辦第1期市地重劃，經過一甲子努力，不論是期數抑或面積皆為全國之冠，總共辦理128處，面積達3,619公頃；一甲子以來透過市地重劃取得大型公共設施，如文化中心、科工館、中都濕地公園、美術館、高雄巨蛋，深深影響城市發展脈絡；廣設滯洪池及公園綠地貯留降雨，以打造海綿城市為目標，同時施設排水溝渠、箱涵，改善重劃區內外淹水問題。例如第84期重劃區取得北屋滯洪公園用地，興闢滯洪池更可容納約2.8萬噸的滯洪量，大幅改善當地水患問題；現在更活化閒置軍用土地及翻轉老舊社區，推動亞洲新灣區，讓高雄成為幸福宜居城市。

高雄市辦理市地重劃一甲子了，市府為使市民體認市地重劃所帶來效益，將於高雄統一夢時代8樓時代會館舉辦市地重劃一甲子系列活動，活動期間為9月5日至9月11日，敬邀廣大市民朋友們共襄盛舉。

市府為使市民能共同參與歷史時刻，細數這60年來高雄城市風華，特舉辦重劃一甲子成果展覽等系列活動，同時市府出版「榮耀與傳承」一套書籍，詳實紀載這一甲子來為重劃付出工作人員們，以及市地重劃帶給高雄轉變。

這一甲子故事也吸引國家地理頻道再度策畫製作「創新城市:高雄」，透過紀錄片呈現高雄市持續進化城市面貌，如何藉由市地重劃所驅動城市創新方法，同時回顧一甲子歷史軌跡。本片於9月8日晚間7時30分，高雄統一夢時代1樓幸福廣場舉辦亞洲首映，同時將在台灣、日本、韓國、東南亞、中東、大洋洲約40個國家播映，觸及一億五千萬電視觀眾。

高市副市長楊明州今(31)日特別舉辦記者會宣告市地重劃一甲子系列活動，及闡述市地重劃效益及重要性。地政局長黃進雄表示從9月5日起將舉辦「市地重劃一甲子」成果展覽、研討會、市民講座等系列活動，展示市地重劃辦理歷程及未來願景分享給市民。

