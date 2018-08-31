〈離岸風電在地化〉CIP與中興簽署陸上變電站等工程

丹麥哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 今 (31) 日與中興工程顧問公司簽署陸上變電站設計合約，未來將由中興工程負責執行 CIP 位於彰濱工業區的陸上變電站與陸上電纜前端工程設計，合約價值超過 3000 萬元，此合約是台灣離岸風電變電系統自主化設計的開端，為台灣廠商首度完全自主設計。

CIP 表示，與中興工程簽訂的工程設計合約金額超過 3000 萬元，此合約是台灣離岸風電變電系統自主化設計的開端，為台灣廠商首度完全自主設計。待設計結案後，中興將協助 CIP 準備陸上變電站的統包工程招標規格，預計明年 1 月正式開標，招標條件將全權按照工業局的本土化要求。