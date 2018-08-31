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〈離岸風電在地化〉CIP與中興簽署陸上變電站等工程

鉅亨網2018/08/31 18:47
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丹麥哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 今 (31) 日與中興工程顧問公司簽署陸上變電站設計合約，未來將由中興工程負責執行 CIP 位於彰濱工業區的陸上變電站與陸上電纜前端工程設計，合約價值超過 3000 萬元，此合約是台灣離岸風電變電系統自主化設計的開端，為台灣廠商首度完全自主設計。

CIP 表示，與中興工程簽訂的工程設計合約金額超過 3000 萬元，此合約是台灣離岸風電變電系統自主化設計的開端，為台灣廠商首度完全自主設計。待設計結案後，中興將協助 CIP 準備陸上變電站的統包工程招標規格，預計明年 1 月正式開標，招標條件將全權按照工業局的本土化要求。

中興擁有豐富的離岸風電工程規劃設計經驗，從 2016 年起承攬台電離岸風力發電第一期計畫技術服務工作，並曾為政府執行彰濱工業區的規劃與設計。CIP 執行長候奕愷表示，未來陸上變電站施工期程預計需時 2 年半，開工後，CIP 也將考慮邀請中興參與監造工作，以增加本土公司參與離岸風場相關工程的範疇。

CIP 今年 3 月與世紀鋼 (9958-TW) 子公司世紀風電 (CWP) 簽署水下基礎合約預定協議書，其也為 CIP 正式簽約的首家台廠，7 月並延攬宏華海事工程執行彰芳、西島兩風場的第一期地質鑽探作業。

CIP 在離岸風電遴選階段以彰芳及西島 2 場址共獲選 600 MW(百萬瓦)，並與中鋼 (2002-TW) 共同開發 300MW 的中能 29 號風場，據經濟部時程規劃，彰芳離岸風場部分容量須於 2021 年前完工併聯，本土化著重於風機塔架、水下基礎、陸上機電工程、場址鑽探等工程。

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