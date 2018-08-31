三大法人買超37.49億元 蘋果新機將開賣 外資連

外資及陸資今日買超 36.48 億元，自營商買超 1.19 億元，投信賣超 0.18 億元；期貨部分，外資減碼 7104 口多單，多單留倉口數降到 46483 口。

台股指數今 (31) 日收盤下跌 29.81 點，收在 11063.94 點，成交值 1200.67 億元；三大法人合計買超 37.49 億元，其中蘋果敲定 9 月 12 日將發表 iPhone 新款，但主力組裝代工廠鴻海 (2317-TW) 今日持續遭到外資減碼，外資賣超 1.74 萬張，已連 6 個交易日賣超。

證券分析師張陳浩認為，外資多單留倉口數仍以偏多解讀，台股今日收盤雖然站穩 5 日線，但下周大盤前半周將面臨整理，下半周才有反攻的機會。

台股今日大盤收黑，外資買超集中傳統產業股及金融股，包括新光金、富邦 VIX、開發金、中信金、富邦金、永豐金、群創、亞泥、英業達、玉山金、台企銀；外資賣超較多的個股為元大台灣 50 反 1，鴻海、華航、嘉聯益、GIS-KY、緯創、台積電、大同、遠東銀、聯發科及信昌化。

投信今買超智邦、智原、美律、瑞儀、順德、台表科、與富發、貿聯、訊芯及聚陽；今天投信賣超較多的個股為聯電、中鴻、金像電、亞泥、國喬、遠東新、華通、GIS-KY、臻鼎 - KY 及第一金。

自營商今日買超集中包括台企銀、中石化、台積電、廣宇、台表科、遠東銀、瀚宇博德、聯電、神達、美律；自營商賣超較多的個股為新光金、群創、台泥、友達、中纖、鴻海、富邦金、中鴻、元大金、中鋼。