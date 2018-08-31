NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈金鐘沒入圍　利菁直播這麼說蘇貞昌：新北市民不用到南部裝假牙遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

三大法人買超37.49億元 蘋果新機將開賣 外資連

鉅亨網2018/08/31 18:42
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

台股指數今 (31) 日收盤下跌 29.81 點，收在 11063.94 點，成交值 1200.67 億元；三大法人合計買超 37.49 億元，其中蘋果敲定 9 月 12 日將發表 iPhone 新款，但主力組裝代工廠鴻海 (2317-TW) 今日持續遭到外資減碼，外資賣超 1.74 萬張，已連 6 個交易日賣超。

外資及陸資今日買超 36.48 億元，自營商買超 1.19 億元，投信賣超 0.18 億元；期貨部分，外資減碼 7104 口多單，多單留倉口數降到 46483 口。

證券分析師張陳浩認為，外資多單留倉口數仍以偏多解讀，台股今日收盤雖然站穩 5 日線，但下周大盤前半周將面臨整理，下半周才有反攻的機會。

台股今日大盤收黑，外資買超集中傳統產業股及金融股，包括新光金、富邦 VIX、開發金、中信金、富邦金、永豐金、群創、亞泥、英業達、玉山金、台企銀；外資賣超較多的個股為元大台灣 50 反 1，鴻海、華航、嘉聯益、GIS-KY、緯創、台積電、大同、遠東銀、聯發科及信昌化。

投信今買超智邦、智原、美律、瑞儀、順德、台表科、與富發、貿聯、訊芯及聚陽；今天投信賣超較多的個股為聯電、中鴻、金像電、亞泥、國喬、遠東新、華通、GIS-KY、臻鼎 - KY 及第一金。

自營商今日買超集中包括台企銀、中石化、台積電、廣宇、台表科、遠東銀、瀚宇博德、聯電、神達、美律；自營商賣超較多的個股為新光金、群創、台泥、友達、中纖、鴻海、富邦金、中鴻、元大金、中鋼。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字集中市場鴻海自營商投信賣超個股headline
家電需求大調查 掃地機器人...〈離岸風電在地化〉CIP與...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan