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〈蘋果新機發表拍板〉代工廠、供應鏈迎出貨旺季 台積

鉅亨網2018/08/31 18:53
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新一代 iPhone 即將問世，外界預估今年換機動能可期，組裝代工廠營運動能可望加溫，包含鴻海 (2317-TW)、台積電 (2330-TW)、和碩 (4938-TW)、可成 (2474-TW) 等，市場看好，9 月營收將顯著升溫，其中台積電、鴻海，第 4 季營收可望再創歷史新高。

法人點名，蘋果新機上市，將帶動相關供應鏈營運表現，包含晶片生產廠商台積電，囊括多數組裝訂單的代工廠鴻海 ，營收都將顯著加溫。

其中，鴻海拿下多數 5.8 吋、6.5 吋 OLED 版本訂單，6.1 吋 LCD 版本則由鴻海與和碩分食，外界最看好 LCD 版本銷售動能，可預期鴻海與和碩第 4 季營收將顯著加溫。

台積電今年獨吃 3 款新 iPhone 處理器晶片生產訂單，將成此波換機潮最大受益者，法人估 8 月起營收可望顯著彈升，不過受到病毒事件干擾，衝高與否仍有變數，但第 4 季營收隨著蘋果新機出貨，將再衝歷史新高。

組裝廠和碩操刀平價版 6.1 吋 LCD iPhone，供貨比重 40%，目前平價版 6.1 吋 LCD iPhone 銷售最被外界看好，法人看旺和碩今年下半年受惠蘋果新機拉貨，今年營收年增率可望達雙位數。

金屬機殼廠可成今年在新 iPhone 滲透率也顯著提升，從先前的四至五成水準，增加至約 60%，是 iPhone 金屬機殼供應商中最大贏家，iPhone 機殼營收可望成為下半年主要成長動能，可成已於 7 月起小量出貨，法人預期，可成 iPhone 機殼拉貨動能將 8 月起明顯啟動，到今年底前營收都將逐季增溫。

回頭來看鴻海，鴻海除了囊括多數 OLED 版本訂單外，與和碩分食 6.1 吋 LCD 機種版本約 7-8 成訂單，也是今年新機換機潮的最大贏家，不過近期有外資報告指出，因 5.8 吋 OLED 版 iPhone 相較 LCD 版設計區別不大，不看好其出貨量，恐將影響鴻海營收成長動能。

鴻海今年以來單月營收屢屢刷新歷史同期新高，累計今年 1-7 月營收 2 兆 5041 萬元，年增 13.34%。

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