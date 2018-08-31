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中央社

第一金上半年呆帳提存近百億 純網銀主導意願低

中央社2018/08/31 18:38
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北31日電）第一金控今天召開線上法人說明會，副總經理方螢基表示，由於去年打銷慶富呆帳，備抵呆帳覆蓋率水準偏低，上半年加速增提呆帳準備，提存數達新台幣94.65億元。

針對是否參與純網銀的發展，方螢基則指出，第一銀行在實體分行據點相當綿密，網路銀行功能也相當健全，雖然純網銀可以觸及不同客群，但內部不認為可達到虛實整合的目標，因此對主導純網銀的意願不強，可站在配合的角色上。

第一金上半年稅後純益95.8億元、年減0.3%，每股稅後純益(EPS)0.78元，資產報酬率(ROA)0.7%、股東權益報酬率(ROE)9.66%，金控資本適足率(CAR)121.35%，銀行資本適足率(BIS)13.21%、第一類資本適足率11.08%，逾放比0.37%、備抵呆帳覆蓋率321.54%、放款覆蓋率1.2%。

第一金今年上半年在投資收益貢獻度大增下，淨收益年增8.8%，不過由於銀行呆帳覆蓋率偏低，呆帳提存達94.65億元，比去年同期提存25.06億元大增277.7%，成為獲利不增反減的主因。

第一銀行上半年總放款年增5%，達1.63兆元，以房貸、外幣放款成長幅度分別為6.8%、12.5%較為凸出，不過由於新台幣存放利差持續縮小，淨利差(NIM)降至1.21個百分點的2年新低，使得淨利息收入年減0.3%；淨手續費收入則在財富管理的貢獻下，年增5.6%。

此外，截至6月底，一銀海外分行含國際金融業務分行(OBU)占全行盈餘比重回到4成以上，後續海外布點包括德國法蘭克福、美國德州及印尼雅加達都在進行中。（編輯：林興盟）1070831

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