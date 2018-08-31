第一金上半年呆帳提存近百億 純網銀主導意願低

針對是否參與純網銀的發展，方螢基則指出，第一銀行在實體分行據點相當綿密，網路銀行功能也相當健全，雖然純網銀可以觸及不同客群，但內部不認為可達到虛實整合的目標，因此對主導純網銀的意願不強，可站在配合的角色上。

（中央社記者田裕斌台北31日電）第一金控今天召開線上法人說明會，副總經理方螢基表示，由於去年打銷慶富呆帳，備抵呆帳覆蓋率水準偏低，上半年加速增提呆帳準備，提存數達新台幣94.65億元。

第一金今年上半年在投資收益貢獻度大增下，淨收益年增8.8%，不過由於銀行呆帳覆蓋率偏低，呆帳提存達94.65億元，比去年同期提存25.06億元大增277.7%，成為獲利不增反減的主因。

第一銀行上半年總放款年增5%，達1.63兆元，以房貸、外幣放款成長幅度分別為6.8%、12.5%較為凸出，不過由於新台幣存放利差持續縮小，淨利差(NIM)降至1.21個百分點的2年新低，使得淨利息收入年減0.3%；淨手續費收入則在財富管理的貢獻下，年增5.6%。

此外，截至6月底，一銀海外分行含國際金融業務分行(OBU)占全行盈餘比重回到4成以上，後續海外布點包括德國法蘭克福、美國德州及印尼雅加達都在進行中。（編輯：林興盟）1070831