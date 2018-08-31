〈生技法說〉太醫中日市場添柴火 年營收增10% 獲

太醫 (4126-TW) 今 (31) 日舉辦法說會，今年上半年，由於廠房擴建搬遷，導致費用增加、獲利減少，預計今年將是太醫最困難的一年，下半年隨著中國、日本市場需求回升，法人估年營收可望成長 10%，挑戰連 13 年正成長，不過受遷廠影響，今年每股純益恐不如去年 3.59 元表現。

太醫擴建新廠，產能擴增 2 倍，年產值約 18 億元，不過每個月新廠攤提費用約 700 萬元、舊廠約 400 萬元，全部攤提完預計需要 50 至 60 年，不排除將舊廠出售、降低費用，以去年 5 月起攤提至年底估算，影響去年每股純益約 1 元。