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電信導入LAA網路技術 中華電9月啟動服務 遠傳Q

鉅亨網2018/08/31 18:57
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電信業者為提供更快速網路服務，積極在新技術上進行布局，中華電 (2412-TW) 今 (31) 日率先宣布，導入導入 LAA (Licensed Assisted Access)網路技術，預計 9 月開始在人潮密集的室內場域、車站大廳、體育場等網路熱區，陸續提供 LAA 服務，目前支援 LAA 技術旗艦機為 Sony XZ2 Premium，預計年底前將有更多機種支援；遠傳 (4904-TW) 已進行設備採購作業，第 4 季將開始佈建。

中華電指出，LAA 網路技術為 3GPP 標準組織所制定的 LTE-Advanced Pro 技術之一，可延伸 LTE 至免執照頻段，藉由結合一個 LTE 載波 (20MHz) 及三個免執照載波 (各 20MHz)，提供頻寬達 80MHz 的四頻聚合網路服務，搭配 LTE 載波 4x4 MIMO 技術，可提供接近 1Gbps 理論下載速率。

中華電行動通信分公司總經理陳明仕表示，近幾年來持續導入最新技術，包括 LWA、4CA、5CC、5CA、LAA 等，提供客戶最佳的行動網路服務；預計 9 月開始在人潮密集的室內場域、車站大廳、體育場等網路熱區，陸續提供 LAA 服務，將可有效提升區域性網路的速率，且因應人潮密集區對網速的需求，讓客戶享有順暢的行動網路體驗。

遠傳同樣也在推進 LAA 技術的發展，已在去年第 3 季完成技術評估，且在遠傳實驗室完成測試，今年第 1 季在實體網路完成示範站的建置，目前正進行設備的採購作業，預計將在今年第 4 季開始佈建。

遠傳指出，LAA 技術首批佈建將鎖定人潮稠密處、話務量高的區域，搭配既有的 LTE 頻譜資源 (1800MHz 或 2600MHz, 單載波 20MHz, 4X4 MIMO)，加上 LAA 3 個各 20MHz 的免執照載波，將可達到接近 1Gbps 的網速，將可大幅提升用戶連線的感受。

中華電日 K 線圖

 

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