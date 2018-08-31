NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈金鐘沒入圍　利菁直播這麼說蘇貞昌：新北市民不用到南部裝假牙遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

美中貿易戰 中石化：原料端影響小但下游影響大

中央社2018/08/31 18:56
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北31日電）美中貿易戰再生波瀾，尼龍原料大廠中石化認為，大陸近年不斷增產己內醯胺(CPL)，但歐美卻在關廠，預期在原料端不受貿易戰影響，下游尼龍應用端影響較大。

傳美國總統川普打算再對價值高達2000億美元的進口中國商品加徵關稅，可能包括石化產品。中石化今天下午舉行法說會，總經理余建松表示，中石化主要生產石化品為己內醯胺、丙烯(月青)(AN)及尼龍粒等，而己內醯胺又是尼龍粒的上游原料。

余建松表示，中國大陸一直在擴產己內醯胺產量，目前大陸年產量約350萬公噸，到了2020年底前會擴增到550萬公噸，且未停止成長；從需求端來看，去年和今年的成長性還不錯，去年需求量成長逾10%，主要來自大陸的沿海城市，但大陸擴產對中石化來說，營運壓力不小。

余建松說，己內醯胺這項重要原料在大陸國內不斷擴產，在歐美卻是減產，且達到供需平衡，因此己內醯胺受到美中貿易戰影響很小，但下游端的尼龍應用，美國廠商若是想出口尼龍粒或高級尼龍產品到中國，勢必遭課高關稅，最好的方法就是去中國大陸設廠，這反而有利中石化的尼龍粒銷售。

中石化另一項重要產品丙烯(月青)雖然年產22.4萬公噸並不大；余建松說，中國大陸的總需求約200萬公噸，預計今年第4季和明年第1、4季各廠共有65萬公噸的新產能，但不敷大陸使用，可能從歐盟等他國進口，美國廠商的AN若想出口中國，恐怕得要繞道他國再轉賣大陸，才能避開高額關稅，因此也不太受貿易戰影響。（編輯：郭萍英）1070831

工讀獎助金擴大至私立高中 ...博後6年條款引爭議 科技...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan