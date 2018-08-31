美中貿易戰 中石化：原料端影響小但下游影響大

（中央社記者韋樞台北31日電）美中貿易戰再生波瀾，尼龍原料大廠中石化認為，大陸近年不斷增產己內醯胺(CPL)，但歐美卻在關廠，預期在原料端不受貿易戰影響，下游尼龍應用端影響較大。

傳美國總統川普打算再對價值高達2000億美元的進口中國商品加徵關稅，可能包括石化產品。中石化今天下午舉行法說會，總經理余建松表示，中石化主要生產石化品為己內醯胺、丙烯(月青)(AN)及尼龍粒等，而己內醯胺又是尼龍粒的上游原料。

余建松表示，中國大陸一直在擴產己內醯胺產量，目前大陸年產量約350萬公噸，到了2020年底前會擴增到550萬公噸，且未停止成長；從需求端來看，去年和今年的成長性還不錯，去年需求量成長逾10%，主要來自大陸的沿海城市，但大陸擴產對中石化來說，營運壓力不小。