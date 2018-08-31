美中貿易戰 中石化：原料端影響小但下游影響大

（中央社記者韋樞台北31日電）美中貿易戰再生波瀾，尼龍原料大廠中石化認為，大陸近年不斷增產己內醯胺(CPL)，但歐美卻在關廠，預期在原料端不受貿易戰影響，下游尼龍應用端影響較大。
傳美國總統川普打算再對價值高達2000億美元的進口中國商品加徵關稅，可能包括石化產品。中石化今天下午舉行法說會，總經理余建松表示，中石化主要生產石化品為己內醯胺、丙烯(月青)(AN)及尼龍粒等，而己內醯胺又是尼龍粒的上游原料。
余建松表示，中國大陸一直在擴產己內醯胺產量，目前大陸年產量約350萬公噸，到了2020年底前會擴增到550萬公噸，且未停止成長；從需求端來看，去年和今年的成長性還不錯，去年需求量成長逾10%，主要來自大陸的沿海城市，但大陸擴產對中石化來說，營運壓力不小。
余建松說，己內醯胺這項重要原料在大陸國內不斷擴產，在歐美卻是減產，且達到供需平衡，因此己內醯胺受到美中貿易戰影響很小，但下游端的尼龍應用，美國廠商若是想出口尼龍粒或高級尼龍產品到中國，勢必遭課高關稅，最好的方法就是去中國大陸設廠，這反而有利中石化的尼龍粒銷售。
中石化另一項重要產品丙烯(月青)雖然年產22.4萬公噸並不大；余建松說，中國大陸的總需求約200萬公噸，預計今年第4季和明年第1、4季各廠共有65萬公噸的新產能，但不敷大陸使用，可能從歐盟等他國進口，美國廠商的AN若想出口中國，恐怕得要繞道他國再轉賣大陸，才能避開高額關稅，因此也不太受貿易戰影響。（編輯：郭萍英）1070831