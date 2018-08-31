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〈第一金法說〉海外分行獲利貢獻重登40% 未來版圖

鉅亨網2018/08/31 19:02
鉅亨網 / NOWnews
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第一金 (2892-TW) 今 (31) 日舉行線上法說會，海外布局有成，副總方螢基表示，上半年海外分行 (含 OBU) 獲利貢獻重新站上 40% 以上，展望未來版圖擴張策略，將以德國法蘭克福分行、美國德州以及印尼雅加達三地優先發展。此外，除主要子公司銀行端，第一金人壽也將力拚 2 年內損益兩平。

第一金今 (2018) 年上半年稅後純益 95.8 億元，與去年同期持平，每股稅後純益 0.78 元，方螢基表示，其中，證券、投信與人壽等子公司營運表現均較去年同期為佳，但是一銀獲利貢獻比去年下降 2.5%，主要是因大幅打消慶富呆帳影響，然而，若排除慶富的一次性影響，從本業來看，仍比去年成長 8.8%，本業動能還是很強勁。

上半年獲利結構方面，手續費收入成長 5.6%，金融交易利得成長 51%，是拉動營收表現的雙引擎。

方螢基說明，金融交易利得之所以大幅成長，是因為延續上季台美利差進一步擴大之勢，讓資金運用轉向 SWAP 交易，而呈現高度成長。不過，NIM 雖降至 1.21%，若還原由同業拆放流向 SWAP 的剩餘資金運用，則約可提升 6 bps 至 1.27~1.28% 的水準。

放款部分，一銀今年主要以外幣放款成長 12.5% 與房貸成長 6.8% 為主，總放款年成長達 5%，方螢基表示，海外景氣回溫帶動外幣放款需求強健是主因之一，另外，房價歷經幾季修正後買盤進場，順勢刺激房貸業務量的成長。

此外，方螢基表示，連續幾年高成長的中小企業放款，今年上半年的年成長卻只有 2.8%，主要是受慶富案影響。

海外布局向來是一銀重點，方螢基表示，上半年海外分行 (含 OBU) 獲利貢獻重新站回 40% 以上，香港、金邊、北美市場獲利均持續成長，大中華地區獲利亦呈現復甦之姿，顯示第一金早一步跨出海外，深耕全球計畫有成，逐漸貢獻利潤。未來海外布局將以德國法蘭克福分行、美國德州以及印尼雅加達三地優先發展，因地制宜發展具一銀特色的營運模式。

銀行以外其他子公司，如證券、投信、AMC 等 2018 年上半年的獲利均優於去年同期水準 ，第一金人壽則努力擴大資金運用規模，力拚兩年內損益兩平。

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