博後6年條款引爭議 科技部決定暫緩實施

不過，修改規範內容引起外界反彈，八個學會理事長代表聯合署名發表聲明，表達反對立場，包括中國化學會、台灣物理學會、中華民國地球科學學會、中華民國地質學會、中華民國地球物理學會、中華民國海洋學會、中華民國航空測量及遙感探測學會、台灣地理資訊學會。

科技部近期修正「科技部補助延攬客座科技人才作業要點」，其中，把博士後研究人員的總補助期間訂為最長為6年，並把計畫內以聘用1名博士後研究員為原則，藉以激勵年輕博士後研究人員及早啟動研究生涯規劃，投入職場或學界教職等工作，並針對目前已經受科技部補助4年以上的博士後，提供有2年的緩衝期。

（中央社記者朱則瑋台北31日電）科技部修正規範，明訂博士後研究員補助最多6年，盼為產學界注入活水，不過引起外界反彈，因此，原定9月1日生效的規範，科技部決定暫緩實施。

聲明指出科技部的這項政策，忽視基礎研究需求的差異性，博士後研究員是基礎科學社群「極為重要」的中堅研究人力，新修辦法設下種種限制和不利條件，嚴重影響台灣基礎科學研究能量。

科技部今天透過新聞稿表示，修正「科技部補助延攬客座科技人才作業要點」是為了提升科研競爭力，並鼓勵年輕博士後研究人員較早啟動研究生涯規劃，由於各界有不同的意見想法，原定9月1日生效的規範，將暫緩實施。

科技部指出，非常重視各界對科技人才政策的關心，為了擴大決策參與，已經依據今年中央研究院院士會議建議，規劃在10月初召開科學技術發展諮議會，邀請學研各界專家學者參加，廣徵意見，作為政府規劃人才多元發展方案的重要參據。（編輯：黃國倫）1070831