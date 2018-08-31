中石化大陸擴產環己酮及尼龍粒 明年投產

（中央社記者韋樞台北31日電）尼龍上游原料大廠中石化走出台灣在國外設廠，除在大陸江蘇省的威名石化將於明年第1、4季各開出環己酮和尼龍粒產能外，將隨中油公司在印度投資一起設廠。

中石化今天下午舉行法說會，總經理余建松表示，中石化在台灣以苗栗頭份和高雄小港、大社為三個主要生產基地，頭份廠年產尼龍粒上游原料己內醯胺(CPL)20萬公噸及尼龍粒3.6萬公噸，大社廠年產丙烯(月青)22.4萬公噸，小港廠年產己內醯胺20萬公噸。

余建松指出，中石化早在幾年前便決定在江蘇如東設廠，當地成立的公司威名石化預計明年首季投產己內醯胺之前的原料環己酮，年產15萬公噸，明年第4季於當地再投產尼龍粒，年產10萬公噸。