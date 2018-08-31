中石化大陸擴產環己酮及尼龍粒 明年投產

（中央社記者韋樞台北31日電）尼龍上游原料大廠中石化走出台灣在國外設廠，除在大陸江蘇省的威名石化將於明年第1、4季各開出環己酮和尼龍粒產能外，將隨中油公司在印度投資一起設廠。
中石化今天下午舉行法說會，總經理余建松表示，中石化在台灣以苗栗頭份和高雄小港、大社為三個主要生產基地，頭份廠年產尼龍粒上游原料己內醯胺(CPL)20萬公噸及尼龍粒3.6萬公噸，大社廠年產丙烯(月青)22.4萬公噸，小港廠年產己內醯胺20萬公噸。
余建松指出，中石化早在幾年前便決定在江蘇如東設廠，當地成立的公司威名石化預計明年首季投產己內醯胺之前的原料環己酮，年產15萬公噸，明年第4季於當地再投產尼龍粒，年產10萬公噸。
余建松說，生產己內醯胺的方法很多，但由於大陸過去採用苯做成環己烷，再做成環己酮的過程較危險、耗能、骯髒，所以在環保法令趨嚴下，將改採水合法來製造環己酮，但中石化採用苯酚系列來做環己酮，正好供應大陸正在擴產中的己內醯胺需求。
至於在印度的海外投資計畫，余建松強調，中石化打算以非常熟稔、自家生產大宗的丙烯鏈產品為主。進軍印度市場必須配合中油公司前進印度設廠為前提。
至於中石化另一項海外土地投資事業也在順利進行中。他強調，開發緬甸仰光的住宅大樓已拿到建築執照，正興建地上13層的住宅大樓，專供赴當地經商的外商居住，這棟住宅大樓預計最快2020年到2021年興建完工，中石化將與地主合建分屋，主要以收租為長期穩定的利益。
至於中期的新市鎮開發計畫，他透露，將以收購仰光附近土地興建住宅或商場，但由於開發計畫冗長，第二階段所購置的土地會先種植生質作物為主。（編輯：林興盟）1070831