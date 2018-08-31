國民黨批民進黨乾淨的煤是騙局　要求還給新北乾淨的天空

國民黨新北市會黨團今（31）日召開「全面霾伏」的記者會，揭露民進黨政府口中所謂「乾淨的煤」是騙局，要求民進黨政府及新北市長參選人蘇貞昌，還給新北乾淨的天空。

國民黨團書記長林金結質疑，民進黨總是在選舉時多次強調「觀光是無煙囪工業、無教室的教育、無形式的外交，不僅能促進鄉村經濟，縮小城鄉差距」、「觀光已成為全球新經濟發展趨勢，也是新經濟發展的重點項目之一」，但總統蔡英文重啟深澳火力發電廠，重重的打了自己的耳光，更棄新北市的健康福祉不顧。

林金結認為，「現在民進黨更推出一個試圖夾帶黨意，在深澳議題上總是含糊不清的蘇貞昌！」請問「安全又沒污染」的發電，到底是哪一種？行政院要說的應是clean coal technology，中文叫淨煤技術，但他們就斷章取義把clean coal說出來，這不就是民進黨政府最擅長的奧步數之一嗎？