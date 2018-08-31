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國民黨批民進黨乾淨的煤是騙局　要求還給新北乾淨的天空

記者陳志仁／新北報導2018/08/31 20:05
▲國民黨新北市議員林金結、林國春、陳明義和陳錦錠召開「全面霾伏」的記者會，痛批民進黨政府口中所謂「乾淨的煤」，根本就是一場騙局。（圖／陳志仁攝影，2018.08.31）
▲國民黨新北市議員林金結、林國春、陳明義和陳錦錠召開「全面霾伏」的記者會，痛批民進黨政府口中所謂「乾淨的煤」，根本就是一場騙局。（圖／陳志仁攝影，2018.08.31）

國民黨新北市會黨團今（31）日召開「全面霾伏」的記者會，揭露民進黨政府口中所謂「乾淨的煤」是騙局，要求民進黨政府及新北市長參選人蘇貞昌，還給新北乾淨的天空。

國民黨團書記長林金結質疑，民進黨總是在選舉時多次強調「觀光是無煙囪工業、無教室的教育、無形式的外交，不僅能促進鄉村經濟，縮小城鄉差距」、「觀光已成為全球新經濟發展趨勢，也是新經濟發展的重點項目之一」，但總統蔡英文重啟深澳火力發電廠，重重的打了自己的耳光，更棄新北市的健康福祉不顧。

林金結認為，「現在民進黨更推出一個試圖夾帶黨意，在深澳議題上總是含糊不清的蘇貞昌！」請問「安全又沒污染」的發電，到底是哪一種？行政院要說的應是clean coal technology，中文叫淨煤技術，但他們就斷章取義把clean coal說出來，這不就是民進黨政府最擅長的奧步數之一嗎？

林國春說，深澳週邊30公里地區每年高達3700多萬遊客數，如今都將成為深澳電廠空氣污染的重災區，如果以交通部觀光局所估計的106年北部地區觀光產值4674億元來看，未來經濟損失的影響更是驚人！此外，瑞濱國小與深澳電廠僅相隔约500公尺，這些天真可愛的小孩未來健康也將蒙上燃煤陰影！

陳明義強調，蘇貞昌要打造1000萬人的舞台，深澳電廠興建後所影響的1000萬人口，包括環境、生態，縱使後期燃煤的機組會越來越好，但它也只是超超臨界提高效能，燃燒轉換的過程中，仍會排放重金屬及空汙是沒辦法更乾淨的，新北市民只是要問蘇貞昌，針對深澳燃煤電廠你是支持蓋還是不蓋？ 

關鍵字林國春陳明義蘇貞昌深澳電廠蔡英文
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