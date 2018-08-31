暫住證到居住證 中國戶籍制度歧視仍在

看懂居住證專題之3（中央社記者翟思嘉台北31日電）中國大陸開放台灣人申領居住證，是否造成雙重戶籍，引起討論。中國大陸的戶籍與居住政策如何訂定，什麼是暫住證、與居住證又有何差別？

暫住證起源於1975年，在取消憲法中人民有遷徙自由的相關條文後，北京、上海、廣州等大中城市規定，外來人員必須辦理暫住證，否則視同流浪者。警察有權抓捕這些沒有暫住證的人，並把他們遣返原籍或者關押在收容所。

暫住證的主要任務是社會治安管理，持有者沒有所在城市居民身分，也得不到相應的社會福利，許多外地人口因為謀生聚集在城市，卻因為國家制度的歧視，陷入更加貧困弱勢的境地，在城市底層生活，連帶也使下一代沒有翻身的機會。