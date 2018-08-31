暫住證到居住證 中國戶籍制度歧視仍在

看懂居住證專題之3（中央社記者翟思嘉台北31日電）中國大陸開放台灣人申領居住證，是否造成雙重戶籍，引起討論。中國大陸的戶籍與居住政策如何訂定，什麼是暫住證、與居住證又有何差別？
暫住證起源於1975年，在取消憲法中人民有遷徙自由的相關條文後，北京、上海、廣州等大中城市規定，外來人員必須辦理暫住證，否則視同流浪者。警察有權抓捕這些沒有暫住證的人，並把他們遣返原籍或者關押在收容所。
暫住證的主要任務是社會治安管理，持有者沒有所在城市居民身分，也得不到相應的社會福利，許多外地人口因為謀生聚集在城市，卻因為國家制度的歧視，陷入更加貧困弱勢的境地，在城市底層生活，連帶也使下一代沒有翻身的機會。
直到2003年發生「孫志剛事件」。原籍湖北黃岡的孫志剛被廣州市人民政府執法機關以「三無人員」的理由收押，拘禁期間在收容所內遭毆打身亡。
這起事件引發中國國內對收容遣送制度的討論，同時，暫住證這種含有歧視意味的制度，也在檢討之列。
2010年1月1日起，廣州、東莞等4城市取消暫住證，全面推行居住證。公安部2015年2月15號宣布「關於全面深化公安改革若干重大問題的框架意見」，宣告要取消已實行30年的暫住證制度，改實施居住證制度。
目前，中國大部分城市都已取消暫住證，改以較為平等的居住證代替，要求申辦人需有穩定就業、住所或學籍。不符合上述條件者，有些城市會另外發給臨時居住證代替。
中國政府開始逐步推動居住證制度，劃定申領資格，並給予居民應有的入學、購房、社服保險等權益。不過，居住證設下的住所、就業等限制條件，仍等同於在社會劃定階級、區別對待，將所謂「低端人口」排除城市之外。
同時，領有居住證者想要擁有正式戶口，也還有一段很長的路要走。想擁有城市戶口，除了要有工作證明、居住證明、社保繳費證明等，300萬以上的大城市，還實行積分落戶，要成為戶籍人口，必須賺取積分才有機會，有些城市，甚至加碼要求購買房屋的最小坪數。
目前，北京、上海、廣州、深圳4大城市均已正式啟動積分落戶申報，加分標準側重創新人才、年輕高學歷。
作為首都的北京市，今年4月才正式提出北京市積分落戶管理辦法。隨後，網路上出現不少北京積分落戶加減分表以供查閱，有網友分享加分「攻略」，還出現積分計算機App。
城市戶口背後牽涉民眾社會福利保險、醫療等許多國民基本權益，政府拿著筆計算國民價值，決定哪些菁英分子得以享受全民納稅換來的社會福利。在中國大陸，戶籍改革步調緩慢，已經長年受到詬病。（編輯：朱建陵/林克倫）1070831