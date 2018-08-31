NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈瞬息萬變　田中鎮長選舉選情丕變魏明谷勉勵、突破自我、奪得佳績遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

暫住證到居住證 中國戶籍制度歧視仍在

中央社2018/08/31 19:20
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

看懂居住證專題之3（中央社記者翟思嘉台北31日電）中國大陸開放台灣人申領居住證，是否造成雙重戶籍，引起討論。中國大陸的戶籍與居住政策如何訂定，什麼是暫住證、與居住證又有何差別？

暫住證起源於1975年，在取消憲法中人民有遷徙自由的相關條文後，北京、上海、廣州等大中城市規定，外來人員必須辦理暫住證，否則視同流浪者。警察有權抓捕這些沒有暫住證的人，並把他們遣返原籍或者關押在收容所。

暫住證的主要任務是社會治安管理，持有者沒有所在城市居民身分，也得不到相應的社會福利，許多外地人口因為謀生聚集在城市，卻因為國家制度的歧視，陷入更加貧困弱勢的境地，在城市底層生活，連帶也使下一代沒有翻身的機會。

直到2003年發生「孫志剛事件」。原籍湖北黃岡的孫志剛被廣州市人民政府執法機關以「三無人員」的理由收押，拘禁期間在收容所內遭毆打身亡。

這起事件引發中國國內對收容遣送制度的討論，同時，暫住證這種含有歧視意味的制度，也在檢討之列。

2010年1月1日起，廣州、東莞等4城市取消暫住證，全面推行居住證。公安部2015年2月15號宣布「關於全面深化公安改革若干重大問題的框架意見」，宣告要取消已實行30年的暫住證制度，改實施居住證制度。

目前，中國大部分城市都已取消暫住證，改以較為平等的居住證代替，要求申辦人需有穩定就業、住所或學籍。不符合上述條件者，有些城市會另外發給臨時居住證代替。

中國政府開始逐步推動居住證制度，劃定申領資格，並給予居民應有的入學、購房、社服保險等權益。不過，居住證設下的住所、就業等限制條件，仍等同於在社會劃定階級、區別對待，將所謂「低端人口」排除城市之外。

同時，領有居住證者想要擁有正式戶口，也還有一段很長的路要走。想擁有城市戶口，除了要有工作證明、居住證明、社保繳費證明等，300萬以上的大城市，還實行積分落戶，要成為戶籍人口，必須賺取積分才有機會，有些城市，甚至加碼要求購買房屋的最小坪數。

目前，北京、上海、廣州、深圳4大城市均已正式啟動積分落戶申報，加分標準側重創新人才、年輕高學歷。

作為首都的北京市，今年4月才正式提出北京市積分落戶管理辦法。隨後，網路上出現不少北京積分落戶加減分表以供查閱，有網友分享加分「攻略」，還出現積分計算機App。

城市戶口背後牽涉民眾社會福利保險、醫療等許多國民基本權益，政府拿著筆計算國民價值，決定哪些菁英分子得以享受全民納稅換來的社會福利。在中國大陸，戶籍改革步調緩慢，已經長年受到詬病。（編輯：朱建陵/林克倫）1070831

中石化大陸擴產環己酮及尼龍...伏德風併Idea Cell...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan