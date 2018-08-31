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〈生技法說〉寶島科今年目標改造25家體驗店 突圍快

鉅亨網2018/08/31 19:25
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寶島科 (5312-TW) 因營所稅調漲，及隱形眼鏡市場快速成長，今年上半年稅後純益受影響，年減逾 3 成。寶島科旗下直營店年營收約 28 億元，目標每年營收年增 5% 穩定成長；面對眼鏡行業快時尚的潮流，寶島科預計今年將從既有店改裝成二代體驗店，目標改造 25 至 35 家，爭取消費者品牌認同。

寶島科今年上半年營收 14.98 億元，年增 7.23%，毛利率 57.58%，年減 0.66 個百分點，營益率 5.31%，年增 0.58 個百分點，稅後純益為 1.03 億元，年減 31.33%，每股純益 1.72 元。累計今年 1 至 7 月營收 17.51 億元，年增 6.29%。

寶島科表示，今年上半年雖然營業利益年增 20%，不過稅後純益不如去年，主要是因營所稅從 17% 調漲到 20%，導致今年第 1 季一次性認列約 4000 多萬元稅負。

寶島科隱形眼鏡銷售占比約 40%、一般配鏡約 60%，因為隱形眼鏡毛利率較低，拉低上半年毛利表現；目前旗下共有 6 大品牌，截至 7 月底止共 459 家門市，營收市占約 20%。

寶島科表示，因應日系快時尚品牌潮流來襲，及隱形眼鏡需求興起等，公司先以會員積點制度，吸引消費者回流，並加強內部教育訓練，目標全員獲得驗光師執照，強調專業驗光及視力保健，此外，挑選適合改造擴建的店面，增加消費者體驗及認同，提高整體競爭力。

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關鍵字寶島科快時尚體驗店headline
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