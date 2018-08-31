NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房產理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈瞬息萬變　田中鎮長選舉選情丕變魏明谷勉勵、突破自我、奪得佳績遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
財經

哈啦財經／小戴好棒　企業投入運動行銷效益開啟新局

記者吳嵩浩／台北報導2018/08/31 19:46
▲速食業者與戴資穎的合作，是企業在運動行銷工作上的成功案例。（圖／中華奧會提供）
▲速食業者與戴資穎的合作，是企業在運動行銷工作上的成功案例。（圖／中華奧會提供）

台灣運動選手經常發生訓練經費不足，甚至連出國比賽都得四處湊機票錢的窘境。今年亞運，我們的代表隊表現亮眼，政府出發前就安排了包機、專用廚師、租專用公寓讓選手放心比賽。此外，企業投入運動行銷、贊助體育選手的效益也逐漸顯現，不只在品牌形象上或商品曝光度有提升，還能實質換來商業利益，這回速食業者與戴資穎的合作就是案例。

戴資穎於本屆雅加達巨港亞運女子羽球單打決賽中，擊敗群雌勇奪代表隊史上首面亞運羽球金牌。其實，戴資穎在出國比賽前，就已經是最受國人期待的「金牌預約人」，而速食業者也相中她的高人氣，早預計她會成為亞運賽事期間全台焦點，因此事前找她拍攝商品與形象廣告。

小戴贏得金牌後，想必速食業者一定非常開心，一方面是為了小戴的付出與收獲而感動，另一面可能也證明自己「押對寶」，於是宣布，民眾到門市出示臉書貼文就可以享有「大麥克買1送1優惠」。活動當天，速食店各家門市排滿人潮，中午開始，全台陸續傳出大麥克「已售完」，業者立刻決定加碼，彈性開放消費者可選擇其他主餐漢堡，同樣享有單點買一送一優惠。


▲戴資穎奪金，「大麥克買1送1優惠」效應，讓速食店被擠爆。（圖／吳政紘攝）

相信排隊買漢堡的消費者中，有部份是為了搶便宜而來的；當然，也一定有「我是來挺小戴」的買家。其實，在行銷老手眼中，這些湧進人潮的速食店正說明一件事：「企業投入運動行銷與贊助選手的效益，終於出來了！」

其實，國內企業贊助運動員的模式，過去都停留在「選手制服上貼貼企業CI」，或讓選手戴上「印有企業名稱」的帽子或外衣，為的是透過選手在媒體上的高曝光，增加企業知名度、提升形象。當然，也有些公營或半公營企業，贊助選手日常或比賽支出，只是為了「配合政府政策」。

早期企業對運動行銷態度都相當保守，甚至只是為了交差了事。而「選手贏了算是撿到，輸了就算了」的心態，也普遍存在行銷端的心中，甚至有人擔心「萬一選手有負面形象怎麼辦」，而完全不想操作運動行銷，不過最近幾年的風氣逐漸改變。

以這次小戴案例為例，速食業者在比賽前找她拍廣告，不但賺到廣告吸睛度，小戴贏得金牌後，對企業形象加分效果更無法估計。然而，更厲害的是操作「漢堡買一送一」，企業賭上「損失一些些利潤」的作法，反而讓漢堡賣到缺貨，而門市人潮滿滿，也帶來滿滿的錢潮，加上其他商品的點購（大部份人總會加點個可樂吧），想把行銷成本與賭上的利潤全賺回來，應該不會太難。


▲速食業者在亞運前就找上戴資穎拍攝電視形象與商品廣告（圖／摘自YOUTUBE麥當勞廣告）

合理猜測，無論小戴有沒有拿到金牌，該速食業者應該都有行銷方案等著推出，就算小戴輸了，沒有獎牌當活動藉口，「慶祝中華隊凱旋歸國」，總行吧？

然而，這種能把運動行銷效果，從原本只能做企業形象、品牌曝光，一直醞釀成白花花的鈔票，無論對企業或受贊助的選手，甚至是消費者與粉絲來說，都是多贏局面。

有了這樣的前例，我們都希望企業對運動員的贊助能持續不間斷，讓選手安心練習、放心比賽、順利為國爭光，相信未來也會有更多企業投入運動行銷操作或選手贊助，當然，一定會再有機會讓大家免費多吃幾顆漢堡的。

關鍵字戴資穎麥當勞金牌運動行銷品牌形象商品曝光亞運
第一金估央行利率凍　房市審慎樂觀

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan