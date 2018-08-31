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影／彰榮樂活藝工隊公益表演　熱能傳動、散播愛

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/31 20:52
▲彰化榮家「彰榮樂活藝工隊」公益列車，駛至「衛福部彰化老人養護中心」演出，藝動人生，豐富長輩們的生命經驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)
▲彰化榮家「彰榮樂活藝工隊」公益列車，駛至「衛福部彰化老人養護中心」演出，藝動人生，豐富長輩們的生命經驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

要活就要動！國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家「彰榮樂活藝工隊」公益列車，31日駛入比鄰的衛福部中區老人之家，與300多位長者同歡，演出節目非常精彩，有歌唱、樂器及舞蹈表演，獲得滿堂彩，翻轉社會大眾對老年人的刻板印象。


▲彰化榮家「彰榮樂活藝工隊」公益列車，駛至「衛福部彰化老人養護中心」演出，藝動人生，豐富長輩們的生命經驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

彰化榮家主任任史浩誠指出，彰榮樂活藝工隊是退輔會安養機構首創，運用榮民的長才如歌唱、跳舞、樂器等組成表演團隊，藝動人生，活化榮民展現才藝的自信心，增進自我價值及效能，豐富長輩們的生命經驗，讓整個彰榮呈現一片歡樂的氣氛中，希望將這一份喜悅與衛福部中區老人之家一起分享。


▲彰化榮家「彰榮樂活藝工隊」公益列車，駛至「衛福部彰化老人養護中心」演出，藝動人生，豐富長輩們的生命經驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

活動中住民李長海及梁金榮，各唱了一首經典老歌「夜上海、春夏秋冬」，詮釋豐富的情感，並與同為「老人」彰化老人養護中心的阿公、阿嬤互動，場面溫馨熱絡；這次「彰榮樂活藝工隊」的演出，十分吸睛，掌聲不斷，另有榮家護理師謝姍汶帶領替代役男舞團變裝伴舞，讓活動更添加歡樂氛圍。


▲彰化榮家「彰榮樂活藝工隊」公益列車，駛至「衛福部彰化老人養護中心」演出，藝動人生，豐富長輩們的生命經驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

史浩誠說，彰化縣為農業大縣，65歲以上老年人口居總人口的14％，私人安養機構林立，而公立老人安養機構就屬彰化榮家與衛福部中區老人之家，衛福部中區老人之家，目前政府委託安置的304人，年齡在65歲以上，以安置、養護與遊民為主。


▲彰化榮家「彰榮樂活藝工隊」公益列車，駛至「衛福部彰化老人養護中心」演出，藝動人生，豐富長輩們的生命經驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

彰化榮家感謝特聘蔡淑雲老師的協助指導。活動在一片溫馨喜樂中圓滿結束。

關鍵字彰榮樂活藝工隊彰化榮家役男舞團舞蹈表演夜上海
太陽能饋線進庄內　口湖村民反對愛的剪刀手　護理師落髮聲動人心扉

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