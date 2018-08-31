2018嘉義縣長選戰　4人登記

2018九合一選舉，登記日期到今(31)日下午5:30截止，嘉義縣長總計4人登記參選。以其登記時間之先後順序，分別為曾經參選立法委員落敗的溪口鄉人，無黨籍的林國龍（68歲），退出民進黨的副縣長吳芳銘（47歲），民進黨提名的參選人翁章梁（53歲）及國民黨徵召參選的吳育仁（49歲）。

翁章梁與吳育仁分別代表綠、藍陣營，各有黨系統支持、輔選，現任嘉義縣副縣長吳芳銘則倡導「無色覺醒」的第三勢力，在綠、藍陣營與無黨籍部份都支持者。