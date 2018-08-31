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2018嘉義縣長選戰　4人登記

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/08/31 19:59
▲無黨籍參選縣長的林國龍。（圖／讀者張先生提供 , 資料照片)
▲無黨籍參選縣長的林國龍。（圖／讀者張先生提供 , 資料照片)

2018九合一選舉，登記日期到今(31)日下午5:30截止，嘉義縣長總計4人登記參選。以其登記時間之先後順序，分別為曾經參選立法委員落敗的溪口鄉人，無黨籍的林國龍（68歲），退出民進黨的副縣長吳芳銘（47歲），民進黨提名的參選人翁章梁（53歲）及國民黨徵召參選的吳育仁（49歲）。

翁章梁與吳育仁分別代表綠、藍陣營，各有黨系統支持、輔選，現任嘉義縣副縣長吳芳銘則倡導「無色覺醒」的第三勢力，在綠、藍陣營與無黨籍部份都支持者。

綠營嘉縣完全執政17年，立委陳明文與縣長張花冠決裂後，吳芳銘與翁章梁的登記參選，一向被視為「花文之爭」的延續，也是花文代理人的選戰；翁章梁有民進黨中央與地方的正面支持，吳芳銘則在副縣長任內，輔佐張花冠執政嘉義有口皆碑，各有各自的勢力範圍。

國民黨籍的吳育仁，面對蔡英文總統因天災、人禍而民調不斷下滑，民心抱怨而思變，自我感覺越有信心。另一位無黨參選的林國龍，素以反對同性戀主要選戰訴求，是否受到選民的青睞，尚待觀察。


▲無色覺醒新選擇參選的吳芳銘。（圖／記者陳鐘聲攝 , 資料照片)


▲代表民進黨參選的翁章梁。（圖／記者陳鐘聲攝 , 資料照片)


▲代表國民黨參選的吳育仁。（圖／記者陳鐘聲攝 , 資料照片)

 

 

 

關鍵字九合一選舉嘉義縣長林國龍吳芳銘翁章梁吳育仁
完成登記順便淨溪　實際行動護家鄉民進黨乾淨的煤　國民黨批是騙局

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