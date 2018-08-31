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中央社

蘇貞昌：當選後擴大新北長者假牙補助

中央社2018/08/31 19:17
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者林長順新北31日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天表示，未來他當選後，搭配排富等配套措施，除維持既有低收及中低收入戶假牙補助外，將擴大為新北市65歲以上長者進行假牙補助。

蘇貞昌下午舉行扶老攜幼之「擴大長者假牙補助記者會」，他在會中做以上宣布。

蘇貞昌說，他的媽媽年紀大後都跟他住在一起，因此他知道長者年紀增長，牙齒掉落，造成咀嚼上的困難，也影響口腔健康。另一方面，也可能因為缺牙造成面容改變，進而影響長者外出社交的意願。

他表示，衛服部目前就全台65歲以上低收入戶及中低收入戶長者進行假牙補助，而在全台許多縣市，包括桃園市、台南市、高雄市等已加碼擴大到65歲以上長者進行全面性的假牙補助，但新北市卻只有增加60歲以上低收入戶長者。

蘇貞昌指出，假牙對長者相當重要，但並非每位長者都有能力負擔費用，可是在補助方面，新北市卻落後其他縣市。因此，未來他當選新北市長，除了現行補助外，他也將全面擴大補助。

他說，在排除綜合所得稅率20%以上富人的配套措施下，補助全新北65歲以上長者裝設假牙，照護長者們的口腔健康，蘇貞昌最後更用網路梗笑稱，以後讓大家「不用到南部裝假牙」，引發現場媒體朋友大笑。（編輯：吳佳穎）1070831

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