蘇貞昌：當選後擴大新北長者假牙補助

（中央社記者林長順新北31日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天表示，未來他當選後，搭配排富等配套措施，除維持既有低收及中低收入戶假牙補助外，將擴大為新北市65歲以上長者進行假牙補助。

蘇貞昌下午舉行扶老攜幼之「擴大長者假牙補助記者會」，他在會中做以上宣布。

蘇貞昌說，他的媽媽年紀大後都跟他住在一起，因此他知道長者年紀增長，牙齒掉落，造成咀嚼上的困難，也影響口腔健康。另一方面，也可能因為缺牙造成面容改變，進而影響長者外出社交的意願。

他表示，衛服部目前就全台65歲以上低收入戶及中低收入戶長者進行假牙補助，而在全台許多縣市，包括桃園市、台南市、高雄市等已加碼擴大到65歲以上長者進行全面性的假牙補助，但新北市卻只有增加60歲以上低收入戶長者。