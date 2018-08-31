民進黨質疑「這樣很不妙」　林姿妙陣營反批網內互打

林姿妙今天登記參選宜蘭縣長，民進黨宜蘭縣黨部特地製作六面「這樣很不妙」系列看板，表示要讓宜蘭鄉親可以檢視林姿妙的誠信。這些看板的內容都是林姿妙98年及103年競選羅東鎮長選舉公報及選舉文宣中所承諾的「重大建設」。包括：建構羅東Bike悠游網、籌建檜木博物館、森林小火車復駛、推動羅東市區道路全面電纜地下化、興建綜合體育館、鎮公所辦公廳舍改建等。民進黨質疑林姿妙的這些政見都「無影無跡」，現在又提出林林總總一堆政見，過去開那麼多芭樂票，宜蘭縣鄉親還要再上她的當，吃她的虧嗎？

民進黨宜蘭縣黨部今（31）日在宜蘭縣內掛了六面「這樣很不妙」的看板，質疑國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙擔任8年多羅東鎮長，但當年在選舉公報與選舉文宣中所承諾的「重大建設」卻都無影無跡，也從來沒有跟選民交代。林姿妙競選總部回應，民進黨質疑的好幾件事要去問前縣長林聰賢，並回批這是「網內互打嗎?」

對於民進黨的批評，林姿妙競選總部回應表示，羅東鎮公所與代表會都到過U-BIKE公司聽取簡報，鎮公所在聽取簡報後表示要與U-BIKE公司簽約，但他們說即將與宜蘭縣政府簽約，必須以宜蘭縣政府為簽約主體，鎮公所只能跟縣政府配合，結果宜蘭縣政府用了1000萬規畫宜蘭市，而羅東鎮的規劃費目前還保留?這是怎麼回事應該去問問前縣長。

至於羅東全面電纜地下化，當初台電公司規劃都市計劃內實施的部分，除了住戶強烈反對的地方以外均已施做完畢，另外，地下化必須配合信義變電所遷移，才能達到全面地下化電網的完整規劃，幾次協調未果，後來在羅東都市計畫竹林地區工商綜合專用區市地重劃座談會上，公所團隊及地方民代已經爭取到110年底前完成相關管線布施及信義變電所拆除作業。

而興建綜合體育館（羅東小巨蛋），公所向體育署爭取羅東國民運動中心，體育署也撥款七百多萬給羅東鎮公所做為規畫費，103年也已規劃完成，但後來為什麼小巨蛋在羅東不見了?應該要問問前縣長。

至於羅東鎮公所辦公廳舍的改建，如果要改建公所廳舍，必須遷移到第二行政中心，而第二行政中心的地址在五結，請問羅東人願意把鎮公所放在五結嗎?林姿妙競選總部最後質疑，民進黨團與林聰賢前縣長是「網內互打嗎?」是洗自己人的臉嗎?

