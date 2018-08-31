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失敗新聞攝影展 賴清德為鳳梨阿嬤照簽名

中央社2018/08/31 19:45
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北31日電）第一屆失敗新聞攝影大賞實體展9月1日將在新北市府一樓大廳開幕，新北市長朱立倫將出席開幕典禮。行政院長賴清德今天還為其中一張獲獎的「鳳梨阿嬤」照片簽名。

第一屆失敗新聞攝影大賞實體展主辦單位今天表示，這項實體展覽原是在網路展出，當初徵求在新聞場合中拍攝過失焦模糊、被亂入、按錯快門或是被攝者的NG照，這些不合乎編輯台需求的照片中，往往可發現讓人會心一笑的意外亮點和驚喜。

活動由新北市的媒體人發起，日前在臉書發想後獲得熱烈響應。主辦單位說，當初只是想提供所有NG新聞照片一個舞台，讓意外的瞬間成為經典。

攝影賽公開徵求新聞現場照片，其中許多有趣的照片獲熱烈迴響，包括市長朱立倫參加中和潑水節時，遭民眾熱情潑水的經典照片，及國民黨新北市長參選人侯友宜在新北市副市長任內，視察公共托育中心包尿布的畫面。

其中，「鳳梨阿嬤」與時任台南市長的行政院長賴清德拍合照時，攝影師說比「讚」，結果阿嬤聽錯直接比出「中指」，萌照在比賽中獲熱烈迴響。

競賽以有趣的方式在網路發酵，網友票選出第一名的照片是以朱立倫為主角遭潑水的照片，主辦單位經集資，決定在九一記者節舉辦實體展覽，主打朱立倫獲得高票的照片，還強調「哥淋的不是雨，是新北市400萬人民的喜悅」。

活動將於9月1日下午2時，於新北市政府大廳展出至9月10日，除朱立倫將親自出席，行政院長賴清德今天到新北市府參加表揚宗教團體活動時，也大方幫「鳳梨阿嬤」的展出照片簽名。

主辦單位將照片遞上給賴清德請求簽名時，賴清德看到照片還說了聲「是鳳梨阿嬤」，對於阿嬤比出中指的經典畫面印象深刻。（編輯：陳怡璇）1070831

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