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今日暖新聞》影／護理師李佳涵　 義剪重拾病人自信尊嚴

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/31 20:56
▲為了讓病人整理門面、重拾信心，彰濱秀傳醫院護理師李佳特別去學剪髮，為病人義剪，運用創新方法來幫助病人重拾自信與尊嚴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)
▲為了讓病人整理門面、重拾信心，彰濱秀傳醫院護理師李佳特別去學剪髮，為病人義剪，運用創新方法來幫助病人重拾自信與尊嚴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

為了讓病人整理門面、重拾信心，彰濱秀傳醫院護理師李佳特別去學剪髮，為病人義剪，李佳涵說，常遇到病人頭髮凌亂，卻拒絕剪髮，花時間自學剪髮技術，還拿先生實驗，學了一手好技藝，李佳涵的義剪服務建立起良好的護病關係，護理長余芸樺讚嘆，相信病人內心很感謝護理師的盡心付出。


▲為了讓病人整理門面、重拾信心，彰濱秀傳醫院護理師李佳特別去學剪髮，為病人義剪，運用創新方法來幫助病人重拾自信與尊嚴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

現年28歲的李佳涵，服務於彰濱秀傳紀念醫院慢性精神科病房，因為頭髮凌亂的病人拒絕剪髮，所以她特別花時間自學剪髮技術，依病人需求剪出合適清爽的髮型，病人終於放下堅持配合剪髮。

彰濱慢性精神科病房主要照護對象為精神分裂症、重鬱症、器質性精神病、情感性精神病、酒藥癮，且病人大多為經濟弱勢族群；有些病人拒絕參加醫院每月邀請志工媽媽的義剪活動，任由頭髮長又亂也不常洗頭，易傳出濃厚異味造成病房空氣品質不佳。


▲為了讓病人整理門面、重拾信心，彰濱秀傳醫院護理師李佳特別去學剪髮，為病人義剪，運用創新方法來幫助病人重拾自信與尊嚴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

李佳涵二年半前到精神科病房服務，她透過簡單詞句，耐心與病人對話，傾聽病人心聲，原來有人害怕剪髮會露出頭蓋骨的缺陷，有人一直在等家人帶他去理髮店剪髮等種種拒絕義剪的想法。


▲為了讓病人整理門面、重拾信心，彰濱秀傳醫院護理師李佳特別去學剪髮，為病人義剪，運用創新方法來幫助病人重拾自信與尊嚴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

李佳涵透過上網、閱讀來自學理髮，找她的先生來試剪，並請教護理長、同事的意見，依據患者臉型，建議適合髮型，讓病人感到被了解與尊重，願意配合整理門面，現已有三名病人定時剪髮，重拾久違清爽與自信，獲得其他病友與醫護人員肯定。


▲為了讓病人整理門面、重拾信心，彰濱秀傳醫院護理師李佳特別去學剪髮，為病人義剪，運用創新方法來幫助病人重拾自信與尊嚴。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

李佳涵分享說，「幫助病人重拾自信、尊嚴讓我感到非常開心，也圓了我學生時代想當美髮師的夢想。」原來李佳涵在國中時喜歡和同學互剪頭髮，當時她的志願是成為美髮師，卻因媽媽的堅持走上護理之路，現在除了透過臨床照護做好分內工作，還主動透過義剪服務弱勢病人。

關鍵字李佳涵剪髮義剪學理髮重拾自信
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