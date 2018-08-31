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〈中石化法說〉中國未來3年積極擴產CPL 余建松：

鉅亨網2018/08/31 19:50
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中石化 (1314-TW) 今 (31) 日召開法說會，中石化總經理余建松表示，近來中國積極擴產 CPL 與改良製程，預計到 2020 年底，中國產能將從目前的 350 萬噸成長至 550 萬噸，供給遠超過市場需求，未來 2 至 3 年內沒有停止擴充的訊號，恐使中石化面臨非常大的經營壓力，全球前五的地位可能很快會被大陸廠商追上。

中石化近年以石化本業與土地開發雙主軸並行佈局，去年 CPL(己內醯胺) 營收占比 63%、AN(丙烯腈) 為 29%，為國內唯一的 CPL 製造商，台廠中生產 AN 的業者除中石化外，僅有台塑 (1301-TW)，目前中石化為全球前五大 CPL 製造商、前十大 AN 製造商。

不過，余建松表示，雖然目前 CPL 產能仍名列全球排名前五，但由於中國產能持續擴充、且產能跑得很快，未來 2 至 3 年內，沒有看到停止擴充的訊號，全球前五的地位可能很快會被大陸廠商追趕上。

中國近來積極擴產與改良 CPL 製程，余建松指出，中國目前約有 350 萬噸產能，預期到 2020 年底可望達到 550 萬噸，產能增長相當快速，甚至 2022 年可能上看 660 萬噸，從需求面來看，受到中國沿海經濟成長帶動影響，去年需求成長約 10%，但供給遠超過需求，加上中國有關稅與反傾銷稅等貿易壁壘保護，產能外銷上有困難，主要以內銷自給自足為主。

就中石化本身來看，余建松坦言，雖然中石化 CPL 主要以內銷為主，但下游終端出口還是需外銷，受到關稅壓力與中國產能過剩影響，使中石化未來可能面臨非常大的經營壓力。財務長陳穎俊也說，下半年中國就有 30 萬噸的產能將開出，加上第 4 季進入需求淡季，預期將對中石化第 4 季 CPL 營運造成壓力。

至於 AN 部分，余建松表示，由於中國目前 AN 大多仰賴進口，競爭激烈程度不如 CPL 來得大，不過，明年第 1 季中國斯爾邦石化將有 1 套 26 萬噸產能開出，最外明年第 4 季浙江舟山石化 26 萬噸的產能也可望投產，屆時將對 AN 市場帶來壓力。

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