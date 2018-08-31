組500人赴北韓祭奠 南韓紅十字會積極協商

（中央社記者姜遠珍首爾31日專電）大韓紅十字會會長朴庚緒今天表示，目前正與北韓積極協商推動訪北韓祭奠活動，讓南韓離散家屬500人組成的「故鄉訪問團」，於11月前往北韓金剛山祭奠親人。
南韓聯合新聞通訊社報導，朴庚緒表示，他在北韓金剛山溫井里參加南北韓第21次離散家屬團聚活動期間，向北韓提議舉辦為期3天的故鄉訪問活動，雙方就此展開積極協商。
朴庚緒接受「美國之音」電台訪問時表示，他與北韓當局積極磋商，還討論了參觀三日浦、海金剛和金剛山等具體行程。
談到地點選定北韓金剛山的主要原因，朴庚緒表示，不少離散家屬認為，不一定非要回到自己出生的地方，只要能在北韓喊一聲爸媽或者在北韓為親人祭奠，也將此生無憾。
朴庚緒還說，這次活動類似於每年春節和中秋節在南韓臨津閣望拜壇舉行的離散家屬望鄉大祭。若活動進展順利，明年將繼續推動離散家屬訪問平壤等活動。
另外，朴庚緒25日在北韓金剛山舉行記者會表示，與北韓就年內再次舉行離散家屬團聚活動進行磋商，最快可望於10月底舉行。
有分析指出，朴庚緒所指的年內第二次南北韓離散家屬團聚活動，與正在推動的11月訪北韓祭奠不同。不過，南韓統一部表示，團聚活動還要看南北韓雙方的磋商情況。（編輯：林憬屏）1070831