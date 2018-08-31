組500人赴北韓祭奠 南韓紅十字會積極協商

（中央社記者姜遠珍首爾31日專電）大韓紅十字會會長朴庚緒今天表示，目前正與北韓積極協商推動訪北韓祭奠活動，讓南韓離散家屬500人組成的「故鄉訪問團」，於11月前往北韓金剛山祭奠親人。

南韓聯合新聞通訊社報導，朴庚緒表示，他在北韓金剛山溫井里參加南北韓第21次離散家屬團聚活動期間，向北韓提議舉辦為期3天的故鄉訪問活動，雙方就此展開積極協商。

朴庚緒接受「美國之音」電台訪問時表示，他與北韓當局積極磋商，還討論了參觀三日浦、海金剛和金剛山等具體行程。

談到地點選定北韓金剛山的主要原因，朴庚緒表示，不少離散家屬認為，不一定非要回到自己出生的地方，只要能在北韓喊一聲爸媽或者在北韓為親人祭奠，也將此生無憾。