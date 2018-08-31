艾爾段：最短時間內採購俄製S-400飛彈系統

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）4月同意加速先前預定於2019年底或2020年初交付的首批S-400運交作業。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在西部巴勒克埃西爾巿（Balikesir）說：「土耳其需要S-400防空飛彈系統，已經談定了。若真主意欲如此，我們會在最短時間內進行採購。」

（中央社伊斯坦堡31日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段今天表示，土國將「在最短時間內」採購俄羅斯製高精密S-400防空飛彈系統。這項採購案已令安卡拉的北大西洋公約組織盟友們引以為憂。

S-400是最新一代俄國地對空飛彈系統，北大西洋公約組織（NATO）成員國認為對其飛機構成威脅。

對莫斯科進行這類重大武器採購令人對土國的戰略傾向和聯盟內部系統兼容性心生疑忌。而土國進行這項採購之際，正值安卡拉依恐怖主義相關罪名扣押一名美國牧師，導致與NATO盟國華府關係高度緊張。

這場危機造成關係緊繃，使得已然脆弱的土國貨幣里拉對美元幣值直直落，美國總統川普並宣布對土國進口鋼鋁產品課徵兩倍關稅，促使安卡拉對美國進口的若干品項祭出類似措施。

儘管如此，艾爾段不改對美強硬作風，還說安卡拉不是沒有其他選擇，針對轉而投向新盟友和新巿場提出警告。

華府已針對從莫斯科接收S-400一事警告安卡拉，強調類似採購案對土美軍事工業合作的衝擊恐在所難免。

艾爾段今天表示，土國有必要像跟歐洲和美國那般深刻地跟其他國家合作。（譯者：何宏儒）1070831