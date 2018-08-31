日月光投控子公司 合資陸中科可控進軍伺服器

市場人士表示，環鴻電子（昆山）與中科可控合資公司，將布局伺服器領域，雙方將在安全可控高性能伺服器產品的研發設計與生產深入合作。

根據日月光旗下環旭電子（601231.SH）今天公告，今年3月下旬與中科可控宣布簽署成立合資公司合作備忘錄。今天環旭電子全資子公司環鴻電子（昆山）與中科可控簽署合資經營框架契約及股東協定，合資項目正式啟動。雙方將共同出資人民幣2.2億元。

中科可控是曙光資訊產業的參股子公司，中科曙光持有中科可控30.2%的股權。曙光信息產業是中國科學院大力推動、以中國國家863計畫科研成果為基礎組建的高新技術企業。

環旭電子今年年初設定擴張策略後，已與高通（Qualcomm）簽訂合資協定成立巴西合資公司，並收購台灣新利虹下屬波蘭子公司Chung Hong ElectronicsPoland SP.Z.O.O. 60%的股權，在上海、昆山、墨西哥、台灣的擴產計畫及投資設立新工廠規劃，持續進行中。（編輯：黃國倫）1070831