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中央社

日月光投控子公司 合資陸中科可控進軍伺服器

中央社2018/08/31 19:58
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）IC封測大廠日月光投控子公司與中國大陸中科可控擬合資公司，進軍伺服器領域，雙方合資金額約人民幣2.2億元（約合新台幣9.9億元）。

日月光投控今天傍晚公告，子公司環鴻電子（昆山）將與中科可控信息產業合作新設合資公司，中科可控在交易完成後持有合資公司股權比例51%，環鴻電子持股49%。

日月光投控指出，此次合資計畫為長期營運策略投資，環鴻電子（昆山）資金將分三階段注資，預期此合資案投入資金約人民幣1.07億元。

市場人士表示，環鴻電子（昆山）與中科可控合資公司，將布局伺服器領域，雙方將在安全可控高性能伺服器產品的研發設計與生產深入合作。

根據日月光旗下環旭電子（601231.SH）今天公告，今年3月下旬與中科可控宣布簽署成立合資公司合作備忘錄。今天環旭電子全資子公司環鴻電子（昆山）與中科可控簽署合資經營框架契約及股東協定，合資項目正式啟動。雙方將共同出資人民幣2.2億元。

中科可控是曙光資訊產業的參股子公司，中科曙光持有中科可控30.2%的股權。曙光信息產業是中國科學院大力推動、以中國國家863計畫科研成果為基礎組建的高新技術企業。

環旭電子今年年初設定擴張策略後，已與高通（Qualcomm）簽訂合資協定成立巴西合資公司，並收購台灣新利虹下屬波蘭子公司Chung Hong ElectronicsPoland SP.Z.O.O. 60%的股權，在上海、昆山、墨西哥、台灣的擴產計畫及投資設立新工廠規劃，持續進行中。（編輯：黃國倫）1070831

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