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影／全國少年跆拳道錦標賽　跆拳小將切磋武藝

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/31 21:09
▲中華民國跆拳道協會舉辦107年第二十五屆全國少年跆拳道錦標賽，縣長魏明谷勉勵小選手們都能向亞運選手們看齊。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)
▲中華民國跆拳道協會舉辦107年第二十五屆全國少年跆拳道錦標賽，縣長魏明谷勉勵小選手們都能向亞運選手們看齊。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

於印尼首都雅加達舉行的2018年亞洲運動會，我國跆拳道運動的對練項目表現不俗，奪得1金1銅佳績。而中華民國跆拳道協會在國立和美實驗學校體育館舉辦賽程為期三天的107年第二十五屆全國少年跆拳道錦標賽，共有來自全國國中小565位選手參賽，31日上午舉行開幕典禮，彰化縣長魏明谷勉勵小選手們都能向亞運選手們看齊，要有超越勝敗的心胸，希望每位選手們都能突破自我、奪得佳績。


▲中華民國跆拳道協會舉辦107年第二十五屆全國少年跆拳道錦標賽，縣長魏明谷勉勵小選手們都能向亞運選手們看齊。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

魏明谷表示，中華民國跆拳道協會這次在彰化舉辦全國少年跆拳道錦標賽，歡迎來自全國的選手齊聚在彰化，這次2018年亞洲運動會跆拳道項目，台灣拿到了1金1銅的佳績，跆拳道是一個普及化、老少咸宜的運動，可以健體強身，有益身心。


▲中華民國跆拳道協會舉辦107年第二十五屆全國少年跆拳道錦標賽，縣長魏明谷勉勵小選手們都能向亞運選手們看齊。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

中華民國跆拳道協會理事長吳兩平表示，感謝縣長魏明谷用心支持縣內運動發展，親自出席小朋友們為打氣，也期望彰化的跆拳道運動能更進一步，祝參賽所有選手都能有很好的成績。


▲中華民國跆拳道協會舉辦107年第二十五屆全國少年跆拳道錦標賽，縣長魏明谷勉勵小選手們都能向亞運選手們看齊。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

本次賽事的對練項目依男子組、女子組與十二種量級區分各單項參賽者，來自全國各地的跆拳道小將，個個發揮所能迎接同場對戰的好手，讓觀眾看得目不轉睛。彰化縣政府推行全民運動，致力培養各項運動選手，期許這些跆拳小將未來可以接下此次參加亞運選手的棒子，為國爭光。

關鍵字跆拳道全國少年跆拳道錦標賽2018年亞洲運動會雅加達跆拳道運動
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