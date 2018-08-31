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中央社

豪雨農損逼近9億元 發放首批現金救助

中央社2018/08/31 20:00
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北31日電）農委會更新23日起豪雨造成的農業災損累計新台幣8億7199萬元，仍以嘉義縣損失4億6281萬元、占53%最嚴重，產業也仍以漁產損失近4億元最多，今天並已發放首波受災戶現金救助。

各縣市受損情況，除了嘉義縣最嚴重，其次是台南市損失2億2537萬元、占26%居次，高雄市損失1億929萬元、占13%第三，以及雲林縣損失5802萬元、占7%，屏東縣損失1135萬元、占1%等。

產業別仍以漁產損失最大，累計3億9563萬元，主要為虱目魚受損365公頃，受損金額1億6833萬元，其次為吳郭魚、鱸魚等受損。

而農產損失金額彙整增加後居次，含養蜂損失833萬元，累計2億6254萬元，而農作物被害面積6956公頃，損害程度20%，換算無收穫面積1367公頃。

以上農產損失的受損作物主要為番石榴，被害面積463公頃，損害程度10%，換算無收穫面積48公頃，損失2472萬元，其次為落花生、香蕉、西瓜及食用番茄等。

畜產損失累計1億8895萬元，排第三，受損畜禽主要是雞，累計154萬隻，受損金額1億1450萬元，其次為豬、鴨、鵝等。

此外，民間設施損失累計2487萬元，主要是農田流失及埋沒損失2073萬元，以及農業、畜禽與漁業設施損失。

而農委會已公告辦理現金救助及低利貸款地區為雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。為儘速在9月底前全部發放完成，今天已經完成2批撥付高雄市8戶畜牧受災戶的農業天然災害現金救助金作業，共46萬餘元。（編輯：陳怡璇）1070831

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