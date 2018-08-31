豪雨農損逼近9億元 發放首批現金救助

（中央社記者楊淑閔台北31日電）農委會更新23日起豪雨造成的農業災損累計新台幣8億7199萬元，仍以嘉義縣損失4億6281萬元、占53%最嚴重，產業也仍以漁產損失近4億元最多，今天並已發放首波受災戶現金救助。

各縣市受損情況，除了嘉義縣最嚴重，其次是台南市損失2億2537萬元、占26%居次，高雄市損失1億929萬元、占13%第三，以及雲林縣損失5802萬元、占7%，屏東縣損失1135萬元、占1%等。

產業別仍以漁產損失最大，累計3億9563萬元，主要為虱目魚受損365公頃，受損金額1億6833萬元，其次為吳郭魚、鱸魚等受損。