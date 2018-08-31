NCC公布匯流傳播政策綠皮書 將進行公開諮詢

NCC 表示，這份綠皮書曾在今年 7 月 25 日第 814 次委員會議討論，經過整體調修檢視後再提第 819 次委員會議討論後通過；NCC 強調，隨著資通訊科技快速地發展，帶動新服務與營運模式擴展，通訊傳播在行動化、數位化、互動化及寬頻化的匯流趨勢下，過去垂直產業生態及營運模式已大幅翻轉，不但消費者使用行為改變，視聽產業也必需要改變。

NCC 指出，因應數位匯流時代、擘畫傳播政策及整備傳播匯流法制，過去幾年已持續推動部分法規修訂及政策導引；基於通訊傳播法基本法第 1 條賦予「因應科技匯流，促進通訊傳播健全發展，維護國民權利，保障消費者利益，提升多元文化，平衡城鄉差距」的職掌與任務，因此規劃這份諮詢文件。

NCC 今 (31) 日公布匯流時代傳播政策諮詢文件 (綠皮書)，近期內將辦理公開意見徵詢，聽取各界意見，作為政策白皮書及匯流傳播法制訂定的重要參考。

NCC 說，在傳統概念與定義下的傳播領域，以視聽傳播服務體現，監理與輔導等相關政策分屬 NCC 及文化部職掌，但屬於上下游不可分的密切關係，長期以來視聽傳播服務一直都是國人生活不可欠缺的一部分。

NCC 是以跨產業生態系統思維出發，期望能集思廣益，邀請各界聚焦討論匯流情境下傳播領域之重要問題，發展出適當的治理架構和政策，促進創新應用服務和影視內容產業發展，引領產業轉換成「未來服務提供者」，創造數位經濟機會。

NCC 指出，綠皮書在研議過程中，邀請 30 多位涵蓋傳播、法律、資訊等相關領域學者專家進行焦點座談，並經工作小組多次討論，在綠皮書中提出 8 大議題，包括「競爭平臺間的管制調和」、「 媒體水平集中及垂直整合之管制」、「廣電事業執照制度與評鑑換照」、「 頻道授權、上下架排頻及消費者選擇」、「影視產製振興與本國文化提振」、「內容監理與媒體識讀」、「無線廣播之未來想像」及「無線電視與公共媒體之發展」。

NCC 強調，希望能以宏觀、整合及開放的觀點，導引各界參與及討論匯流架構下視聽產業各核心議題，將在進行 60 日的公開意見諮詢期間，除持續蒐集各界意見，同時將著手研擬規劃傳播政策白皮書 (White paper)，並進行現行相關法規命令研修盤點，加速匯流法制整備作業。