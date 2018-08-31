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中央社

長灘島10月重新開放 遊客每天上限1萬9000人

中央社2018/08/31 20:05
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉31日專電）菲律賓媒體今天引述內政部長安紐（Eduardo Ano）報導，中部觀光勝地長灘島（Boracay）10月底重新開放後，每天最多只能接待1萬9000名觀光客。

ABS-CBN新聞網今天引述安紐說：「根據初步報告，長灘島的人口承載量約為5萬5000人，這應涵蓋島上人口、工作人員以及觀光客。扣除島上人口和工作人員，觀光客最多只能有1萬9000人。」

安紐指出，封島前，湧入長灘島的遊客每天達4萬至5萬人，使得島上總人口幾乎無時無刻都是承載量的兩倍。

長灘島位於菲律賓中部，以4公里長的「麵粉白」沙灘、美麗貝殼及夕照馳名，但近年因觀光客與外來人口暴增，環境急速惡化，菲國總統杜特蒂（RodrigoDuterte）2月怒斥長灘島是「化糞池」，下令封島整頓。

為此，菲國環境部、觀光部及內政部組成了跨部會小組，監督長灘島重整工作，目前正如火如荼進行中。

安紐說，政府希望長灘島成為「理想的」觀光景點，訪客可以享受島上的平靜與清潔。

另方面，菲律賓觀光部長浦耶特（BernadetteRomulo-Puyat）稍早前宣布，長灘島將於10月26日試營運，但只有符合環保標準及相關法令的商家可以營業，就目前而言，島上有30%的商家獲准開業。

菲律賓政府將透過管控旅館及渡假村房間數的方式，間接限制觀光客人數。

此外，浦耶特也說，長灘島將朝永續觀光願景前進，不會再是派對天堂、不會出現賭場，觀光客也不可以在沙灘上飲酒及抽菸。（編輯：林憬屏）1070831

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