登革熱防治大作戰　中市地毯式除孳生源噴藥

衛生局表示，今（31）日台中市新增7例登革熱確診案例（大里區3例、東區2例、太平區及北屯區各1例），加上既有25例，共計32例。其中，28例有大里「開心農場」、內新市場或祥興里活動史，屬群聚感染。針對確診民眾，市府會對其住家周邊做病媒蚊密度調查，調查時也一併清除孳生源。接下來在住家50公尺至100公尺範圍進行化學防治（噴藥），並做成效評估，檢視防疫效果。

台中市登革熱防治大作戰，既有確診個案二天內完成全防治，三天內完成住家周圍50至100公尺噴藥。中央培訓完成53名孳清導師也投入指導正確的噴藥與清除積水容器方式。市府也進一步推出全市29區每一里再清500個戶外積水容器兌換紀念品活動，希望提醒全體市民應正視登革熱的威脅，從生活周邊做好清除積水容器等防疫措施。

大里區為疫情熱區，衛生局於大里內新市場、內新黃昏市場設立篩檢站，共調查325人，其中17人有疑似症狀，已採檢送驗；大里區祥興里累計8例，研判為開心農場、內新市場外的另一熱點，防疫人員已將當地私人菜園和空地所發現積水容器清除並完成噴藥，今日再次動員展開地毯式孳生源巡檢。

衛生局也持續掌握「開心農場」232位承租人健康狀況，目前均無疑似登革熱症狀，一旦出現，則會立即轉介就醫。

各校陸續開學，教育局已要求全市高中以下學校全面清理校園內各類積水容器並割草，將派督學逐校抽查；針對大里區「開心農場」鄰近學校也將加強消毒，一方面防疫，一方面也強化學生對登革熱防治的正確觀念。



▲中市府提醒市民應正視登革熱的威脅，做好清除積水容器等防疫措施（圖／柳榮俊翻攝 , 2018.8.31)

今北區也傳出某里長疑似阻撓防疫人員執行噴藥作業，衛生局指出，噴藥現場均有警察隨行，若有民眾防礙防治工作執行，警察單位將錄影蒐證，將依傳染病防治法相關規定裁處。防疫是為了公共安全，呼籲民眾全力配合，切勿防礙而觸法。

衛生局強調，台中的病媒蚊是喜愛在戶外行動的「白線斑蚊」，與南部偏好室內的「埃及斑蚊」不同。因此，特別注意戶外積水、正確的做好防治，才能阻斷病媒蚊的擴散。請落實「巡、倒、清、刷」清除孳生源四步驟，清除戶外積水容器，不讓蚊子幼蟲與蟲卵附著，是最重要的工作，而噴藥只能阻擋蚊子成蟲。

第一步「巡」，巡視環境，找到積水容器；第二步「倒」，把積水都倒掉，並把容器倒放；第三步驟「清」，清除多餘容器，空瓶空罐或盆栽放在戶外都很容易會積水；第四步驟「刷」，請一定要刷洗容器，這個步驟很容易遺漏，誤以為只要沒有積水就可以，但若不刷洗，就沒有辦法去除蚊子蟲卵，最後病媒蚊還是會孳生。

衛生局強調，出現新增個案，代表全面篩檢及通報策略奏效，因為唯有主動找出個案才能及早阻斷疫情。民眾若於最近一個月內曾去相關地區者，請進行14天的自主健康管理。14天內如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史，或主動與衛生局或當地衛生所聯絡；醫療院所如遇有疑似登革熱症狀的病人，可使用登革熱NS1快篩輔助診斷通報。