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〈中石化法說〉江蘇新產能Q4起陸續投產 國內頭份廠

鉅亨網2018/08/31 20:19
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中石化 (1314-TW) 今 (31) 日召開法說會，除國內原有產能外，中石化今年也將新增中國江蘇產能，位於江蘇如東的威名石化 15 萬噸環己酮產能，預計 11 月投產，江蘇如東的尼龍粒 10 萬噸產能，可望於明年上半年投產，國內頭份廠也將同步擴產 CPL 與尼龍粒，較大型的投資規劃，將在明年或 2020 年收割。

中石化目前 CPL(己內醯胺) 年產能 40 萬噸，苗栗頭份廠與高雄小港廠產能各半，AN(丙烯腈) 由高雄大社廠生產、年產能 22.4 萬噸，尼龍粒於頭份廠生產、年產能 3.6 萬噸，除國內產能外，中石化今年也將新增中國江蘇產能，位於江蘇如東的威名石化 15 萬噸環己酮產能，可望於 11 月投產。

除環己酮產能外，中石化也將擴充尼龍粒 (PA6) 產能，中石化表示，江蘇如東的尼龍粒產能可望於明年上半年投產，產能將達 10 萬噸，屆時中石化的尼龍粒產能將擴增至 13.6 萬噸。

此外，中石化今年也將針對頭份廠 CPL 與尼龍粒進行擴產，中石化總經理余建松表示，每年維持營運資本支出在 5 至 6 億元間，較大型的投資規劃也將在明年或 2020 年收割。中石化去年 CPL 與尼龍粒營收占比約 63%、AN 則為 29%，隨著明年江蘇如東廠產能陸續開出，營收規模可望持續成長。

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