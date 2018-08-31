〈中石化法說〉江蘇新產能Q4起陸續投產 國內頭份廠

中石化 (1314-TW) 今 (31) 日召開法說會，除國內原有產能外，中石化今年也將新增中國江蘇產能，位於江蘇如東的威名石化 15 萬噸環己酮產能，預計 11 月投產，江蘇如東的尼龍粒 10 萬噸產能，可望於明年上半年投產，國內頭份廠也將同步擴產 CPL 與尼龍粒，較大型的投資規劃，將在明年或 2020 年收割。

中石化目前 CPL(己內醯胺) 年產能 40 萬噸，苗栗頭份廠與高雄小港廠產能各半，AN(丙烯腈) 由高雄大社廠生產、年產能 22.4 萬噸，尼龍粒於頭份廠生產、年產能 3.6 萬噸，除國內產能外，中石化今年也將新增中國江蘇產能，位於江蘇如東的威名石化 15 萬噸環己酮產能，可望於 11 月投產。