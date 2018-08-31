黨政軍條款擬修法 NCC提綠皮書蒐集意見

有線電視產業市場中，系統台跟頻道商經常因為授權、上下架議題產生摩擦，有線電視業者凱擘日前就計畫壹電視等頻道移往後面頻道，TBC台灣寬頻因為跟民視電視台授權談不攏，導致民視新聞台斷訊事件，影響消費者權益。而有線電視業者也因為黨政軍條款深受影響，台數科所屬中投、大屯、佳光、佳聯、北港等5大系統台，就因中國新洪門黨及屏東縣議員宋麗華購買台數科股票，違反黨政軍條款，遭國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰共新台幣200萬元。

（中央社記者朱則瑋台北31日電）NCC今天公布傳播政策綠皮書，內容提及黨政軍條款有修改必要，可從限縮管制範圍或修改裁罰對象下手，未來NCC實際作為將透過綠皮書蒐集各界意見。

NCC為了解決不合時宜的法規並因應數位匯流時代來臨，研擬相關修法及政策推動，今天公布傳播政策綠皮書，就各項政策議題對外蒐集意見，希望取得社會大眾共識。

綠皮書內容指出，現行的黨政軍條款，除了直接影響 IPTV 產業的正常發展外，也同樣影響目前廣電三法中所規範廣電事業的正常營運，並干擾證券交易市場的買賣機制，因此，只有全面性調整黨政軍條款的規範模式，產業才可正常化經營，NCC認為未來調整重點可採「實質控制理論」，限縮管制範圍，並把裁罰對象從被投資者，改為政黨或政府機構等。

綠皮書提及要貫徹政府、政黨退出媒體精神，並消除干擾市場與股市買賣機制等不合理現象，就現行黨政軍條款的規定是否應加以調整，具體的建議為何，希望各界提供意見。

至於頻道授權上，綠皮書提及，頻道商與系統商間的頻道授權或頻道載送糾紛，依現有廣播電視法規定，NCC僅有「調處權」，調處成立與否得看各業者意願，要不要給予主管機關更多管制工具，以介入業者間的交易行為，值得大家討論。

頻道上下架規範，雖然有線廣播電視法有相關規定，系統業者不得以不正當方法，促使頻道商對其他系統經營者或其他供公眾收視聽的播送平台事業，給予差別待遇，但在實務上「以不正當方法促使」的查證困難問題，主管機關如何發揮監理效能，值得思考。

有線電視產業面臨OTT（像是Netflix ）、IPTV（像是中華電信MOD）等不同平台競爭，綠皮書提及，有線電視跟這兩者有不相稱的管制環境，如何促進不同平台公平競爭；OTT在國際間並非以執照方式管理，是否仍需在一定條件下，思考對於相關義務及行為予以管理；而現行IPTV平台採開放平台模式是否妥適，有線電視平台是否可自選現有經營模式或朝開放平台模式調整，這些都需聽聽外界意見想法。

NCC今天公布綠皮書後，將進行為期60天公告並諮詢各界意見，期間會舉行公開說明會及學研界小型座談會，把各界意見蒐集整理後，最快明年初正式白皮書就會出爐。（編輯：林興盟）1070831