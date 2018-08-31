「殺人不會死」錯了！死囚李宏基槍決　判死六大理由公開

李宏基因家暴被判刑入獄後，得知陳姓前妻訴請離婚並取得兩名女兒的監護權獲准，因而懷恨在心。 2014 年 4 月間，李宏基趁前妻送女兒到幼稚園時，當眾持刀刺死前妻，並擄走年僅 6 歲的長女，開車到新竹山區，在車內燒炭企圖同歸於盡，送醫急救後李宏基獲救，女兒在治療 2 個月後不治。

法務部今（ 31 ）日執行李宏基死刑，他因當眾持刀刺死前妻，又擄走長女企圖燒炭同歸於盡，導致女兒身亡， 2016 年遭最高法院判決死刑定讞。當時法官羅列判決死刑的 6 大理由，第一點就強調，「殺人不會死」、「只殺一個，不致被處死」是錯誤觀念。

全案一審時，李宏基逃過死刑，二審時更揚言與前妻娘家的恩怨「不死不休」，最後二審、更一審都被判處死刑，最高法院 2016 年 12 月駁回上訴，死刑定讞。

最高法院列舉判決死刑的六大理由如下：

1. 東、西方國家對於死刑存廢，理念不同。在我國，於立法廢除前，司法只能審慎處遇。不幸少數國人卻有「殺人不會死」、「只殺一個，不致被處死」的錯誤觀念。

2. 兒童是族群繁衍的希望，無論國際公約或內國法律，皆予特別保護，且兒童應是獨立個體，非父母資產，父母有撫養義務，但無侵害權利（力）。

3. 殺害兒童，無論出於如何動機，行為人主觀性格顯然兇殘暴戾、鐵石心腸，客觀上非但欺負弱小，尤其剝奪兒童平順長大成人的機會，絲毫不尊重幼小生命權，危害社會治安甚大，足以該當最嚴重的犯罪情形之一種。

4. 行為人有無教化可能，雖屬法院量刑審酌之事項，但非唯一，若所犯情節嚴重，仍難解免死刑應報。

5. 行為人若自知死罪難逃，主動求死，則法院判死，足當「死者與我皆無憾焉」。

6. 本件合議庭全員思量再三，咸認李宏基出於縝密計畫殺人，被害兒童延醫近 2 月死亡，情節至重，事證明確，無冤判之虞，符合「求其生而不可得」之標準，爰維持第二審之死刑宣告。