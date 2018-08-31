口湖村民反對饋線入庄內　太陽能業者開闢饋線受阻

前地政局長亦是張麗善競選顧問歐啟訓、鄉代會主席王紫陽、副主席蘇慶璋、口湖村長李錦秀及多名民意代表與參選人均到場聲援，村民堅決反對饋線進入庄內，更痛惡業者只顧著自己賺錢，卻不顧村民的死活。

雲林縣政府為配合國家發展替代能源政策，積極推廣綠能教育，太陽能源業者如雨後春筍般入駐口湖鄉，速力太陽能業者預計在口湖鄉口湖村開闢饋線，31日在下口湖聖安宮廟埕前舉行說明會，台電及太陽能業者均出席會場，上百名村民到場聆聽，村民反對饋線進入庄內，村民甚至拍桌斥喝業者，只顧賺錢不顧村民死活，場面一度火爆，台電出面暖頰，希望業者多與村民溝通。



▲村民反對饋線進入庄內，拍桌斥喝業者只顧賺錢不顧村民死活。（圖／記者蘇智勇攝，2018.08.31）

速力太陽業者強調，太陽能板發電在歐美國家相當盛行，常設置在自家屋頂上，沒有超高壓電磁波的疑慮，饋線等同電線桿電壓，對比燃煤、天然氣而言，是最乾淨的代替能源，不會帶給環境污染；但村民咸認饋線經過的路線是他們平常居家及晨昏運動休閒的場域，不容太陽業者強行施設。

鄉代會主席王紫陽指出，太陽能選擇饋線的位置應與村民多溝通，勿財大氣粗侵害人民的生存權益；前公所主秘蘇國平也說，太陽能板是由砷、鎘等重金屬的成份所組成，透過清洗或雨水的落塵會污染土地，並說人民因恐懼而導致血壓飆升，足以威脅生命。



▲前地政局長亦是張麗善競選顧問歐啟訓及多名民意代表與參選人均到場聲援。（圖／記者蘇智勇攝，2018.08.31）

前口湖鄉農會總幹事呂老乾憤恨不平地說，為何青蚶村設置的太陽能場址，饋線卻要經過口湖村內，「別人在賺錢、卻不顧他人死活」相當不公平，也並要求業者把饋線遠離村內，另覓他處。

發展再生能源是國家的政策，台電站在中立角度，協助業者開發饋線，希望業者多與村民溝通，研究是否變更路線或如何與村民做好敦親睦鄰，歐前局長也希望業者能從空照圖另覓替代方案，好好與地方協調。