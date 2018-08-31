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影／錯愕！田尾鄉長選舉藍軍徵召陳君栓無預警「跳車」

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/31 21:01
▲年底的鄉長選舉，田尾鄉代會主席林守政在鄉親擁簇下完成登記，讓選情起了波瀾。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)
▲年底的鄉長選舉，田尾鄉代會主席林守政在鄉親擁簇下完成登記，讓選情起了波瀾。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

年底的9合1選舉，彰化縣田尾鄉長選舉在登記日截止前夕，出現詭異的變化，國民黨徵召的現任鄉長陳君栓無預警的臨時「跳車」，讓政壇錯愕，更打亂了原本被認定單純的選局，現任代表會副主席黃坤煌29日辦理參選登記、前鄉民代表許登旺在30日上午也完成參選登記，31日下午鄉代會主席林守政在鄉親擁簇下完成登記，讓選情起了波瀾。


▲年底的鄉長選舉，田尾鄉代會主席林守政在鄉親擁簇下完成登記，讓選情起了波瀾。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

屬於國民黨籍的田尾鄉長陳君栓是在這一任鄉長補選中出線，2年前的補選共有7人出來角逐，陳君栓獲得壓倒性的勝利，為國民黨守住「藍圖」，在今年年初國民黨就規劃徵召陳君栓出來連任，彰化縣黨部也完成徵召手續，國民黨認為26鄉鎮市長選舉，陳君栓勢必可已再度連任成功。


▲年底的鄉長選舉，田尾鄉代會主席林守政在鄉親擁簇下完成登記，讓選情起了波瀾。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

29日上午原本被視為沒有爭議的鄉長選區卻出現震撼彈，副主席黃坤煌前往鄉選委會辦理參選鄉長登記之後，拜會鄉長陳君栓，黃坤煌也請陳君栓陪同前往農會拜會總幹事楊春枝，拜會行程引起有如921般的強烈震撼，國民黨彰化縣黨部被告之下，縣黨部主委張曼莉緊急下鄉進行危機處理。


▲年底的鄉長選舉，田尾鄉代會主席林守政在鄉親擁簇下完成登記，讓選情起了波瀾。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

31日下午代表會主席林守政在前鄉長羅坤城、縣議員劉淑芳、張曼莉以及許多村長、鄉民代表等百餘人的陪同下，也完成參選登記，林守政說，擔任13年民代，有2屆擔任主席，知道民之所欲，他要讓地方大翻轉，所已完成參選鄉長的登記。


▲年底的鄉長選舉，田尾鄉代會主席林守政在鄉親擁簇下完成登記，讓選情起了波瀾。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

據了解，登記參選的三人均以無黨籍身分辦理，許登旺屬於「綠軍」，林守政、黃坤煌2人均屬「藍營」；張曼莉表示，田尾鄉長縣黨部採取開放參選模式，希望從政黨員能夠繼續守住「藍圖」。

關鍵字鄉長選舉9合1選舉藍圖震撼彈田尾鄉
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