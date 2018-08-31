加拿大法院禁跨山油管擴建 政府誓言續推動

（中央社渥太華30日綜合外電報導）加拿大法院今天撤銷政府對通往太平洋的跨山油管（Trans Mountain）擴建批准決定，支持原住民立場。反對群眾為這項判決喝采，政府則表示這是一時挫折，誓言繼續推動開發。

加拿大當局可望在明天和能源公司金德摩根（Kinder Morgan）達成協議，以45億加幣（約新台幣1069億元）買下油管。聯邦上訴法院在判決中說，當局必須對這項計畫三思、與原住民部落慎重磋商，並考慮對海上交通造成的衝擊。

財政部長莫諾（Bill Morneau）在多倫多記者會上表示：「我們要確保計畫持續進行，但也要確定方向正確。」他解釋道，政府將詳讀判決，以研究如何化解環保及原住民的疑慮。