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中央社

加拿大法院禁跨山油管擴建 政府誓言續推動

中央社2018/08/31 20:30
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社渥太華30日綜合外電報導）加拿大法院今天撤銷政府對通往太平洋的跨山油管（Trans Mountain）擴建批准決定，支持原住民立場。反對群眾為這項判決喝采，政府則表示這是一時挫折，誓言繼續推動開發。

加拿大當局可望在明天和能源公司金德摩根（Kinder Morgan）達成協議，以45億加幣（約新台幣1069億元）買下油管。聯邦上訴法院在判決中說，當局必須對這項計畫三思、與原住民部落慎重磋商，並考慮對海上交通造成的衝擊。

財政部長莫諾（Bill Morneau）在多倫多記者會上表示：「我們要確保計畫持續進行，但也要確定方向正確。」他解釋道，政府將詳讀判決，以研究如何化解環保及原住民的疑慮。

這條油管是加拿大數十年來最大的能源計畫案，全長1150公里，每天能將89萬桶原油從內陸亞伯達省（Alberta）輸送至太平洋沿岸，以出口至外海，取代1953年建造、現已不斷損壞的較小油管。

領導提起訴訟的冷水原住民區（Coldwater FirstNation）酋長斯巴漢（Lee Spahan）表示：「他們可以說要協商，但他們永遠、永遠不會得到我們的同意。」（實習編譯：侯文婷/核稿：張佑之）1070831

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