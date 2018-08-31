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娛樂

楊采妮揭密生小孩過程　都是從《寒戰2》開始

記者翁新涵╱宜蘭報導2018/08/31 20:46
▲楊采妮被媒體笑說是「拋夫棄子」來台灣拍片。（圖／mm2滿滿額娛樂，2018.08.31）
▲楊采妮被媒體笑說是「拋夫棄子」來台灣拍片。（圖／mm2滿滿額娛樂，2018.08.31）

一代資深玉女楊采妮，在2017年生下雙胞胎兒子之後，就專心在家養育小孩，再也沒有出來拍片，但一看到馬來西亞籍導演池家慶《嗨！神獸》的感人劇本，就二話不說來到台灣拍攝這部電影，更愛上了拍攝地宜蘭，直言工作結束一定要帶老公兒子到宜蘭好好玩一玩，今（31）日楊采妮更在宜蘭接受台灣媒體聯訪，談到生完小孩在新片扮演媽咪的感受。

楊采妮表示，2016年6月宣傳完《寒戰2》之後，就強烈想要生小孩，因此決定暫時不工作，「我當時覺得自己年紀差不多了，想生小孩真的要快一點了，因此就決定暫時不接工作，要好好休息調理身體，我覺得我們這個行業常常飛來飛去，工作時間長又緊張有壓力，如果想要小孩就必須完全把身體調理好放鬆。」

幸運的是，才有這樣的念頭休息了一陣子，楊采妮馬上在2017年1月1日，宣布懷孕5個月，令人替她高興，目前一歲多的雙胞胎，已經成為她生活的重心，雖然仍有劇本找她，但都沒讓她動心過，直到《嗨！神獸》劇本的出現。


▲片中一家人相處甚歡，但其實楊采妮（右二）和「老公」李李仁（右一）在電影裡完全沒對到戲。左一導演池家慶、左二呂雪鳳、左三白潤音。（圖／mm2滿滿額娛樂，2018.08.31）

導演池家慶表示，當初寫劇本時就有想到幾個現在已經當媽媽的女星，尤其楊采妮又曾經是他心目中的女神，因此跟劇組討論到媽媽角色由誰演出時，他馬上提出楊這個人選，但沒有一個人相信可以邀請得到，公司只說試試看、寄劇本到新加坡給楊看看，沒想到她居然答應了，導演激動說：「當時我高興到整個人都快瘋掉了！」

楊采妮進一步透露，「我看劇本的時候就哭了，覺得很想拍這部電影給我的二個兒子看，再加上感受到導演的誠意，而且生完小孩之後演媽媽的感覺，肯定很不一樣，這些直覺都讓我決定演出這部電影。」

而生過小孩之後的楊采妮果然很不一樣，跟片中飾演她兒子的童星白潤音溝通起來毫無障礙，而且二人第一次見面她就發覺白潤音很愛扭蛋，之後天天送他扭蛋和其他不同玩具，完全擄獲白潤音的心，就看到他滿臉堆滿笑容的說：「她是我合作過的這麼多媽媽中，會送我扭蛋的媽媽！」開心得合不攏嘴。


▲楊采妮（右二）靠扭蛋擄獲白潤音（左二）的心。（圖／mm2滿滿額娛樂，2018.08.31）

《嗨！神獸》劇情描述漁村孩子阿吉（白潤音 飾），相信父親（李李仁 飾）告訴他的美麗傳說：魔幻森林藏著大人看不見的神獸，牠有大象的鼻子、馬的耳朵、豬的身體、犀牛的四肢，能吃掉噩夢讓人美夢成真；沒想到的是，阿吉爸爸出海意外失蹤，阿吉希望神獸把父親失蹤的噩夢吃掉，此時媽媽（楊采妮 飾）回漁村向阿嬤（呂雪鳳 飾）提出要求想帶阿吉回台北生活，某夜，阿吉發現龐大神獸浩蕩出巡……。電影預計10月初殺青，2019年上映時間未定。

關鍵字楊采妮白潤音嗨！神獸
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