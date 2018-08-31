雲林社工實習生成果發表　人生一條街福利遊走間

社會處長徐忠徹表示，縣府推動社會工作專業制度不遺餘力，近年來屢獲中央肯定與支持，在社福績效考核表現亮眼，為培育優秀社會工作人員，每年暑期皆受理全國各大專院校社工、社會相關學系之大專實習生，使其進入職場前先體驗社會工作實務。

雲林縣政府社會處31日下午於雲林縣婦女福利服務中心六樓大禮堂舉辦大專院校社工系實習生暑期實習成果發表會，由各學校老師及社會處同仁參加，展現學校所學結合實務之成果，為期兩個月的實習生活畫下完美句點。徐忠徹指出，發表會上實習生透過闖關遊戲、海報展覽及口頭心得分享等方式呈現為期兩個月的暑期實習生活，分享所見所聞，獲得大家肯定和讚許。



▲社會處長徐忠徹頒發實習結業證書，並讚揚這群優秀且認真的實習生為社會處帶來新的活力與創意。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.31）

徐忠徹說，今年度共受理10名實習生，包含東海大學、實踐大學、靜宜大學、暨南國際大學、亞洲大學、嘉南藥理大學、南華大學、大仁科技大學及中國文化大學等9所大學社會工作系所，由社會處資深社工督導帶領，學習個案處遇直接服務、社會福利間接服務、團體規劃及帶領、社區活動與方案設計及規劃等，並參與各種不同領域的專業課程學習，八週之實習生活在社會處規劃安排下非常充實，這群優秀且認真的實習生為社會處帶來新的活力與創意。

今年度實習成果發表會從規劃到執行皆由10名實習生一手包辦，實習生將人生比喻成一條街道，路上不是一路平坦，可能沮喪，也可能無助，社工就像路旁的大樹與路燈般提供喘息、依靠及照亮正處在黑暗中的人，讓受服務對象走向光亮、有希望的未來，故取名為「人生一條街」。

在社會工作科實習的暨南國際大學劉恩瑜分享時提及跟訪保護性個案時帶給自身很大的衝擊，使其能時時省思及獲得很大的成長，立志畢業後加入保護性社工的行列；社會工作科實習生中國文化大學許育婷表示從一開始對保護性業務的茫然、疑惑到現在希望以督導和社工們熱情與專業為標竿，期許自己成為真正的「助人者」。

社會工作科實習生靜宜大學張雅嵐提及保護性社工是高壓力及危險性的助人工作，雖然辛苦，但看見受虐孩子受到協助，能有安定的生活時，覺得再辛苦也值得。老人福利科實習生亞洲大學及南華大學的邱怡萍、黃昱庭表示實習期間學習到B級和C級的長期照顧服務，瞭解各種服務的提供方式及內容，除了能減輕照顧者負擔外，亦減緩長輩失能及臥床時間，實習期間收穫滿滿。

雲林縣政府社會處每年接受就學社工及相關科系之大專生申請實習，除了提供雲林子弟在地實習之機會，更期待這些雲林子弟畢業後回家鄉服務，為雲林縣社會工作領域注入一道新血。