鄺麗貞登記參選投震撼彈 丈夫和小姑忙止血

鄺麗貞是國民黨籍前台東縣長，丈夫吳俊立是國民黨提名縣長參選人饒慶鈴的後援會總會長，小姑吳秀華（吳俊立的胞妹）是國民黨台東縣黨部主委。鄺麗貞登記參選縣長消息傳出，引起台東政壇震撼。

(中央社記者盧太城台東縣31日電)前台東縣長鄺麗貞今天委託完成登記參選台東縣長，恐衝擊藍營參選人饒慶鈴。她的丈夫吳俊立任饒慶鈴後援會總會長，而小姑吳秀華是國民黨台東縣黨部主委，都出面和鄺麗貞切割。

鄺麗貞手機未開，無法聯繫，她的家人說，鄺麗貞下午出門後就未再和家人聯絡。鄺麗貞的母親說，鄺麗貞之前有和她談到參選一事，她支持鄺麗貞。

「太可惡了，不知道誰在搞鬼」，吳俊立接到電話告知後，在電話裡痛罵鄺麗貞，他說，這件事他完全不知道，鄺麗貞沒有告訴他，所有親友都蒙在鼓裡，「我會被（鄺麗貞）害到家破人亡，毀了政治前途」，「鄺麗貞不可能真的要登記，一定是被人設計，我要趕回台東」。

吳俊立說，他坐火車要到高雄，到屏東時聽到消息，立即下火車，包計程車回台東查清楚，氣到要和她（鄺麗貞）離婚切割。他是饒慶鈴後援會長，堅定支持饒慶鈴，今後會天天陪饒慶鈴拜票。

饒慶鈴和吳秀華、台東縣長黃健庭也緊急開記者會應變。

吳秀華說，她和哥哥吳俊立事先都不知道鄺麗貞要參選的消息，也是被媒體告知才知道；兄妹也試著聯繫鄺麗貞，但都聯繫不上。關於鄺麗貞違紀參選一事，會按照黨紀處理，她強調，她和吳俊立會全力來支持饒慶鈴。

饒慶鈴表示，她的選情已經逐步攀升，感謝吳秀華主委和吳俊立總會長，大家一起全力努力打贏這場選戰，她會跟民眾站在一起，贏得最後勝利。至於鄺麗貞的登記，她也非常想得知為何鄺麗貞要去登記。（編輯：吳佳穎）1070831