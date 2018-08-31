馬來西亞國慶 馬哈地安華20年後再同台

首相署今天發表聲明，估計有超過30萬名來自全國各地的各族民眾，從凌晨5時就陸續抵達布特拉加亞（Putrajaya）出席今天的國慶日慶典遊行，歡慶希望聯盟政府上任的第一個國慶日。

這也是首相馬哈地（Mahathir Mohamad）與昔日政敵安華（Anwar Ibrahim）和解後，時隔20年首次同台出現在國慶日的難得畫面。

（中央社記者郭朝河吉隆坡31日專電）今天是馬來西亞的獨立日，今年是新政府上任第一年，慶祝活動首度從以往的吉隆坡獨立廣場移至行政中心布特拉加亞舉行，吸引30多萬名民眾出席共歡。

今年選擇布特拉加亞是有特別意義的，因為馬哈地在1995年擔任第四任首相時，將這個原名巴郎勿剎（Prang Besar）的地方改名為布特拉加亞，並決定打造成馬來西亞的國家行政中心。

今年國慶慶典在第三區司法宮前的廣場舉行。馬哈地夫婦與公正黨領袖安華夫婦都在早上8時抵達現場，並恭迎國家最高元首，之後在所有內閣部長及外國使節陪同下，一起觀賞國慶典禮。

今年約有1萬5000人參與國慶表演及遊行，遊行隊伍包括武裝部隊軍人、251裝甲車、54架戰機、60匹馬，及多個政府單位和機構。遊行隊伍於早上8時展開3.2公里的遊行。許多民眾齊聚道路兩旁，不時高喊「愛我的馬來西亞」（Sayangi Malaysiaku）。

另一方面，馬來西亞版谷歌（Google）今天也在網站首頁，上載馬來西亞三大族群和馬來虎觀看煙火的紀念圖，以恭祝馬來西亞61歲生日。除了以馬來虎象徵強大和勇氣，也認為這是馬來西亞公民首次選出新政府，別具意義。

馬來西亞於1957年8月31日宣布獨立，之前是英國殖民地。

這也是繼1998年8月31日後，馬哈地與安華再度同台出席國慶典禮。當年兩人分別是首相與副首相，之後安華被罷官，並以肛交罪名入獄。（編輯：郭中翰）1070831