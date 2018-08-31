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中央社

北韓避制裁使奇招 靠賣藝術品賺外匯

中央社2018/08/31 20:50
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾31日綜合外電報導）北韓面對國際制裁壓力，疑似利用私下管道將北韓藝術品賣到國外，以避開制裁賺取外匯收入，過去10年已賺進1億6000萬美元（約新台幣49億元）。

「外交家」（The Diplomat）網站報導，北韓藝術品雖無公開交易管道，卻受到許多外國收藏家高度追捧。「韓國文化與觀光學會」（Korea Culture &Tourism Institute）研究員朴榮正（ParkYoung-jeoung，譯音）指出，這是由於北韓孤立社會的封閉特性，令北韓藝術品引人好奇。

北韓似乎完全了解這點，並知道如何加以利用。例如平壤當局2年前在中國的北京798藝術區設立「朝鮮民藝創作中心」（Korea Traditional art center），這個中心在藝術家、收藏家和觀光客間頗有名氣。

「朝鮮民藝創作中心」原本設立目的，是推廣北韓文化以及和外國文化交流。如今，它卻成為希望買到北韓藝術品的收藏家必訪之地。

北韓藝術家畫作通常一幅賣價約500美元，名家畫作則可能賣到1600美元（近新台幣5萬元）。這個中心甚至還經營一個網站，並提供每日客戶服務直到晚間9時，暗示他們積極在全球尋找買家。

除了透過文化中心這類官方機構，北韓還積極透過更私人的管道，來吸引購買力較強的藝術品買家。

例如平壤會派遣商人和交易商，由他們攜帶高級的北韓藝術品參加不對外開放的展覽，有些這類參展作品賣價可超過15萬美元（約新台幣460萬元）。

藝術品長期以來雖名列聯合國（UN）或任何其他國家的制裁清單，但去年8月情況已略為改變，當時聯合國安全理事會（UNSC）提出決議，將北韓的「萬壽臺創作社」（Mansudae Art Studio）列入制裁名單。

位在平壤的「萬壽臺創作社」是1959年創立的藝術工作室，目前共雇有約4000位藝術家，其中1000位是從北韓各地頂尖的藝術學院所挑選出。

「萬壽臺創作社」的藝術家不會收到作品賣出的收益，全部收益都會流入北韓國庫，而一大部分收益無疑來自國外買家。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070831

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