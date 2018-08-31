影／田中鎮選戰　民進黨彰化縣黨部緊急點將

彰化縣下屆田中鎮選戰原本被認為是「三國鼎立」的選局，沒想到，31日一早就出現變數，民進黨提名田中鎮長選舉，原本徵召形象清新復建科醫師陳道明角逐參選，未料以「家庭」等因素，30日宣布棄選，民進黨彰化縣黨部緊急點將，改提名台灣鐵路工會彰化分會理事長陳信國出征，31日上午11點，民進黨彰化縣黨部主委邱建富、立法委員陳素月、彰化市長候選人林世賢、議員許書維等人陪同陳信國，一起至田中鎮公所辦理鎮長登記。



▲台鐵工會彰化分會理事長陳信國獲民進黨改提名參選田中鎮長，縣黨部主委邱建富等人陪同，至田中鎮公所完成鎮長參選登記。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

田中鎮長選舉，民進黨提名可謂一波三折，原本規劃現任鎮長謝文賢連任競選，8月9日公布名單，謝文賢以家庭與健康因素為由宣布棄選，民進黨改徵召立委陳素月助理陳道明上陣，並接受黨主席蔡英文的授旗；未料選舉登記首日，謝文賢又突然遞表參選，陳道明卻遲遲未登記，直到30日才正式宣佈棄選，對此民進黨顯然已有「備案」，不到24小時，立刻提名陳信國參戰。



▲台鐵工會彰化分會理事長陳信國獲民進黨改提名參選田中鎮長，縣黨部主委邱建富等人陪同，至田中鎮公所完成鎮長參選登記。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

面對臨為授命陳信國說，長期支持民進黨，但從沒有從政念頭，這次願意接受提名是聽見鄉親支持聲音還在，為了不致影響縣長、縣議員選情，決定義無反顧，勇敢承接重擔，會發揮在鐵路局30多年的工作經驗，為田中未來發展繼續打拼，替民進黨打贏田中鎮長選戰。



▲台鐵工會彰化分會理事長陳信國獲民進黨改提名參選田中鎮長，縣黨部主委邱建富等人陪同，至田中鎮公所完成鎮長參選登記。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

邱建富表示，陳信國是民進黨資深黨員，參與民主運動超過30年，擁有豐富的民主素養，在地方人脈廣闊，對田中地理人文也相當熟悉，工作能力、口才等條件兼備，相信他擁有爆發力，能打贏選戰。



▲台鐵工會彰化分會理事長陳信國獲民進黨改提名參選田中鎮長，縣黨部主委邱建富等人陪同，至田中鎮公所完成鎮長參選登記。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

四年前，洪麗娜與謝文賢爭取國民黨黨內提名競選鎮長，洪麗娜出線，謝文賢宣布退黨，以無黨籍競選，民進黨也趁機拉攏，選舉結果謝文賢勝出，上任後他加入民進黨，洪麗娜不滿宣布退黨，國民黨提名謝秉儒，一再變化的選局，都叫地方政壇人士跌破眼鏡。