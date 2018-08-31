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娛樂

金獎導演賈樟柯快閃訪台　演講一小時就直奔機場

記者翁新涵╱台北報導2018/08/31 20:57
▲賈樟柯導演特地飛來台灣參加亞太影展電影大師講堂。（圖／亞太影展，2018.08.31）
▲賈樟柯導演特地飛來台灣參加亞太影展電影大師講堂。（圖／亞太影展，2018.08.31）

曾以《天註定》榮獲坎城影展最佳劇本獎的大陸名導賈樟柯，今（31）日接受亞太影展之邀快閃訪問台灣，舉辦電影講堂和影展貴賓以及台灣粉絲面對面，並分享他入圍今年坎城影展主競賽作品《江湖兒女》的創作理念和過程。為時僅僅一小時，講堂結束之後賈導就直奔機場返回大陸。

仍定居家鄉山西的賈樟柯導演，今日一落地台灣就直奔亞太影展活動會場，暢談他以老家山西大同市為背景拍攝的新作《江湖兒女》。柏林影帝廖凡和賈導御用女主角趙濤，則在片中飾演一對戀人，從二十幾歲演到四十幾歲，極具挑戰性。賈導表示，他起初想採用不同的演員分別飾演年輕和中年時候的男女主角，卻發現這麼做的戲劇感染力會嚴重不足，才決定讓同一位演員從年輕演到中年。

雖然賈導憑著直覺決定讓一直很喜愛的影帝廖凡飾演男主角，但因為賈導特別喜歡用方言創作劇本，湖南長沙出身的廖凡對山西方言一竅不通，特地花三個月的時間向語言專家學習，日日夜夜反覆聆聽語言教學帶。努力之後的成果，竟讓賈導一聽就相信眼前的廖凡是個山西人！意外發掘這位柏林影帝的語言天份。


▲《江湖兒女》男主角廖凡（中），把自己變身成道地的山西人。（圖／佳映，2018.08.31）

《江湖兒女》描述男主角廖凡和女主角趙濤之間，橫跨17年的情愛與情義糾葛，並有多位知名演員和導演參與演出，例如徐崢、馮小剛、刁亦男、董子健、張一白和張譯……等等。可見賈導的好人緣以及在大陸影壇的重要性。本片目前已進入金馬獎複選階段，若能在今年11月得到金馬獎最佳影片或最佳導演等獎項，便不須抽配額在台上映。

 

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關鍵字賈樟柯江湖兒女廖凡
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