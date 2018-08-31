衝突頻傳 非洲20年來500萬兒童死亡

（中央社巴黎31日綜合外電報導）今天公布的研究報告指出，1995年至2015年非洲武裝衝突造成的傷害、疾病和饑荒，可能導致多達500萬名5歲以下兒童死亡。

其中約有300萬名孩童為1歲或更年幼的嬰兒。

研究團隊表示，這項刊登在醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）的報告並非依據實際統計數字，而是將1萬5441起衝突的數據與兒童出生和死亡登記資料比對所得。這些衝突造成將近100萬人喪生。

他們利用這些數據，計算一名孩兒童在一場8年武裝戰爭方圓100公里內的死亡風險，然後推估非洲許多戰爭造成孩童的死亡人數。