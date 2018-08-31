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中央社

衝突頻傳 非洲20年來500萬兒童死亡

中央社2018/08/31 20:58
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎31日綜合外電報導）今天公布的研究報告指出，1995年至2015年非洲武裝衝突造成的傷害、疾病和饑荒，可能導致多達500萬名5歲以下兒童死亡。

其中約有300萬名孩童為1歲或更年幼的嬰兒。

研究團隊表示，這項刊登在醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）的報告並非依據實際統計數字，而是將1萬5441起衝突的數據與兒童出生和死亡登記資料比對所得。這些衝突造成將近100萬人喪生。

他們利用這些數據，計算一名孩兒童在一場8年武裝戰爭方圓100公里內的死亡風險，然後推估非洲許多戰爭造成孩童的死亡人數。

研究人員指出，500萬名孩童死亡的數字遠高於先前的估計。

他們寫道：「過去30年來，非洲比其他任何大陸發生更頻繁且更激烈的武裝衝突。」

「這項分析顯示，武裝衝突的影響不止是戰士死亡和有形破壞：長期來說，武裝衝突大大增加幼兒死亡風險。」

研究團隊表示，除了直接傷害部分幼童外，衝突還導致「許多年來以及廣大區域」孩童死亡和發育遲緩。

孕婦和新生兒中斷醫療服務，衛生設施和供水網絡崩壞導致疾病傳播，缺乏藥物以及食物耗盡導致營養不良，這些都是導致死亡的原因。（譯者：葉俐緯/核稿：張佑之）1070831

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