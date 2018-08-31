年底公投綁大選 最多恐達9案

東奧正名公投1案和婚姻平權公投2案預計9月第一週遞件，是否來得及成案綁大選，中選會「不敢保證」。

九合一選舉11月24日投票，中選會說，公投案連署最好在8月底之前送連署書才來得及綁大選。目前中選會收到的6個公投案，包括中國國民黨提出的反空污、反核食和反深澳電廠公投案；下一代幸福聯盟的婚姻定義公投、適齡性平教育公投及婚姻以外形式規範同性結合公投。

（中央社記者劉麗榮台北31日電）國民黨、幸福盟共6個公投案已完成送件，如果成案，將可合併年底九合一選舉投票；至於東奧正名1案和婚姻平權公投2案預計9月第一週遞件，趕搭綁大選。

中選會主委陳英鈐受訪表示，依照國內外經驗，一般公投剔除率為10%到15%左右，等於連署份數要35萬份以上較為保險，目前6個公投案的連署份數都超過這個數字甚多，假設皆為正常連署，就有可能成案。

陳英鈐指出，其中變數是若有大量抄寫、死亡連署等不正常連署情況，可能剔除相當份數，實際上到底有多少類似情況，有待戶政機關查對，現在無法預估。

另一層面，他說，若確定有大量抄寫、死亡連署等情況，「這是偽造文書」，公投法規定連署要親自簽名，委託別人簽名無效，並構成犯罪，將等戶政機關查對後，蒐集相關證據向檢方告發。

戶政機關的查對期有30天，第一案反空污公投的公文於28日寄出，戶政單位預估9月27日會陸續查對完成，依規定要在10天之內公告是否成案。中選會已排定10月2日、16日召開委員會議，審議公投案是否成案。

中選會粗估，公投一案需新台幣5億元，每增一案增加1億，2案需6億元，9案至少13億元。由於中選會去年未編列今年的公投預算，將向行政院申請動用第二預備金支應。中選會委託戶政機關查對連署書採按件計酬，由於數量相當龐大，正研擬如何「提高誘因。」

加上下週將遞件的3案，如果也能順利在10月24日前成案，今年公投綁大選最多恐高達9案。中選會對於公投可能成案件數，內部模擬過各種不同狀況，以5個公投案估算，凌晨0時40分可全數完成開票；若超過5案，時間會再往後延。

陳英鈐說，若成案數在3案以下，可依循過去公投開票法；超過3案，得要用較為快速的開票方法。他說，公投票相對單純，只有贊成、反對或廢票，新開票方法已有方向，也曾向委員會報告過，多數委員持肯定態度。

根據公投法有關提案、連署及通過門檻，如以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人，投票結果有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過。（編輯：張均懋）1070831