台綠耕隊為印度把脈 簽備忘錄技轉水處理技術

中國生產力中心這次共邀請台灣環保暨資源再生設備工業同業公會（TEMA）、台灣區環境保護工程專業營造業同業公會（TEEA）、台灣下水道協會（TSA）、工研院材料與化工研究所水科技組及祥泰等台灣水資源團隊A-Team成員廠商組成台灣綠耕隊，首先到清奈為坦米爾那都水務投資公司（TWIC）旗下18家污水處理廠、南印度製革與經銷協會旗下91家皮革廠的廢水處理廠把脈，或進一步提出解決方案與合作研議。

中國生產力中心成員黃麗寬指出，上次來到清奈為南印度製革與經銷協會旗下廢水廠把脈時，已由台灣水資源A-Team廠商祥泰著手建置擁有低耗能優化水處理技術的陶瓷膜示範廠，此行由祥泰董事長林正祥啟動示範廠，未來台灣與印度業者將建立水處理、智慧控制與能源效率技術的示範轉移。

由於工研院材化所水科技組擁有相關技術，工研院材化所副所長陳哲陽29日特別與TWIC和南印度製革與經銷協會代表就水處理、廢水處理衍生毒物資源化，與綠色科技及物聯網（IOT）智慧控制等合作，簽署兩份合作諒解備忘錄。

此外，台灣環保暨資源再生設備公會理事長高庚鑽也在同一天與南印度製革與經銷協會代表簽署綠色科技水處理與IOT智慧控制合作諒解備忘錄。

台灣綠耕隊專家技術服務團30日也前往新德里的污水處理廠把脈，並預計由工研院與研華科技成立的環研智連公司，負責在印度的水處理、資源化、IOT智慧控制技術移轉與合作，研華還準備與新德里新創中心在水處理相關領域進一步合作。（編輯：林憬屏）1070831