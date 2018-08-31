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高思博公布新CF競選影片　不忘再批市政

記者陳聖璋/台南報導2018/08/31 23:27
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國民黨台南市長參選人高思博31日提出新一波CF文宣策略，他說，最重要的競選策略是「順天應人」。

CF導演指出，當高思博閉起眼睛述說台南的時候，你會發現他正說著的一個故鄉，是他青年路老宅裡飄出飯香的味道，那是屬於台南人的味道，它保有所有美好的古意、真情、真意，與懇切動人的台南，這也是高思博一直追求的台南人價值，他要帶領台南，成為一個幸福好成家的城巿。

話鋒一轉，高思博表示，連日來市民申請災後補助屢遭刁難，凸顯台南市府連人民的基本心聲都聽不見，還拼命加重稅賦，民心已經思變，所以號召民間的起義軍來對抗政府軍。

高思博指出，依行政權，市政府在職權上就可以直接決定從「第二預備金」提撥經費，從優、從速救助災民，因為「第二預備金」本來就是救命錢。現在市府無法「順天應人」，傾聽民眾心聲，只能以選票來要求改變。

高思博強調，政府連人民的基本生活都顧不到，還拼命的要加重稅，民心思變，在野反對力量就像起義軍，我們沒有執政資源，但是有民心，以民間的起義軍來對抗政府軍。

台南市政府則表示，地方的聲音，市府都聽到了，也感同身受，將會納入市民意見，共同納入整體評估。只是此次受災範圍太廣，受災戶的戶數、受損程度、農業與產業等相關災損情形，市府仍在調查、統計當中，且也需考量市府財政支出問題，市府一定會苦民所苦，全盤考量，以最快的速度，找出最好的解決方法，減緩受災戶的損失。

台南市政府指出，市府團隊已全力協助復原重建，代理市長李孟諺也指示相關局處，要加快復原速度，一定要讓市民盡快恢復正常生活。

有關這次淹水補助標準，外界有從寬認定的聲音，呼籲將淹水20-50公分的淹水戶也納入補助範圍，市府團隊這段期間皆與民同在，全力投入救災，因此市民的聲音，市府都有聽到，必定會秉持從寬、從速原則，儘速提供受災戶協助和補償，整體評估補助標準，與市民一起攜手度過這次難關。

關鍵字高思博九合一大選台南淹水補助2018台南市長選戰
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