網路自殘遊戲流傳 法內政部警戒保護兒少

（中央社記者曾依璇巴黎31日專電）繼去年的網路危險遊戲「藍鯨挑戰」後，今年又出現類似教唆兒少自殘的「Momo挑戰」，逐漸在世界各地散布，法國國會議員對此提出警告，內政部也審慎應對中。

共和前進（LREM）黨籍國民議會議員阿塔爾（Gabriel Attal）注意到，以兒童和少年為對象的「Momo挑戰」（Momo Challenge）網路遊戲悄悄地傳到法國，他認為有必要提醒孩子和家長注意，因此提出書面質詢，要求內政部長柯隆布（Gerard Collomb）採取防範及遏阻行動。

這種遊戲以線上通訊軟體為平台，用戶大頭照為凸眼裂嘴的人形，製造恐怖氣氛，當玩家不慎或出於好奇，把這個用戶加入聯絡名單，遊戲就會教唆玩家進行一項接一項的病態或暴力挑戰。