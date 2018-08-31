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中央社

網路自殘遊戲流傳 法內政部警戒保護兒少

中央社2018/08/31 21:22
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎31日專電）繼去年的網路危險遊戲「藍鯨挑戰」後，今年又出現類似教唆兒少自殘的「Momo挑戰」，逐漸在世界各地散布，法國國會議員對此提出警告，內政部也審慎應對中。

共和前進（LREM）黨籍國民議會議員阿塔爾（Gabriel Attal）注意到，以兒童和少年為對象的「Momo挑戰」（Momo Challenge）網路遊戲悄悄地傳到法國，他認為有必要提醒孩子和家長注意，因此提出書面質詢，要求內政部長柯隆布（Gerard Collomb）採取防範及遏阻行動。

這種遊戲以線上通訊軟體為平台，用戶大頭照為凸眼裂嘴的人形，製造恐怖氣氛，當玩家不慎或出於好奇，把這個用戶加入聯絡名單，遊戲就會教唆玩家進行一項接一項的病態或暴力挑戰。

遊戲可能附帶駭客技術，若玩家拒絕繼續，就威脅散播個人資訊或照片。

Momo挑戰今年夏天開始引起注意，目前不確定發源於哪裡，但很快就傳播到拉丁美洲、美國、印度、法國和德國等地。

過去曾有類似遊戲造成憾事，例如2017年的「藍鯨挑戰」（Blue Whale Challenge）在若干國家教唆少年少女自殘；2017年3月，法國北部的聖奧麥（Saint-Omer）有一名初中生因這個遊戲企圖自殺。

藍鯨挑戰來自俄羅斯，有50個步驟，玩家進行到最後有可能自戕，單在俄羅斯就造成上百起自殺案。

「20分鐘報」（20 Minutes）報導，在法國，目前玩Momo挑戰的人還不算多，但警方近日表示，內政部嚴肅看待這個遊戲造成的現象，自8月13日起，每天晨會都有現況報告。（編輯：郭中翰）1070831

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